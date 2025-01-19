尹錫悅方不滿羈押稱法治已死 南韓公調處：遺憾

南韓總統尹錫悅。（路透）

南韓 總統尹錫悅 因涉及叛亂罪和濫用職權遭羈押，辯護律師及執政黨皆大力抨擊法院裁判不公，稱法治已死；負責相關調查的公調處對此表示遺憾，仍要求尹錫悅下午2時出席調查。

南韓首爾西區地方法院19日凌晨以涉及叛亂罪和濫用職權為由，裁定羈押總統尹錫悅，讓他成為南韓憲政史上首位遭法院批准羈押的現任總統。

尹錫悅的律師團在裁定結果出爐後發布聲明，稱「法治已死、法律良心消失」，指出「當初直播進行的戒嚴才6小時，怎麼會有更多證據」，「公調處（高級公職人員犯罪調查處）申請羈押時就已表明掌握多項證據」，主張法院以「可能湮滅證據」為由裁定羈押並不合理。

聲明表示，尹錫悅已遭停職，不可能再指示任何人做事，10多名主要相關人物都已被捕，質問「（法院）到底是擔心什麼證據被湮滅」。

對此，公調處19日上午向媒體表示遺憾，「若無法接受批准羈押的裁定，應循司法系統規定的不服程序或救濟程序處理」，對於尹錫悅方絲毫未在司法系統內做出努力，就直接發布聲明否定法治系統的做法「非常遺憾」。

公調處也證實已向尹錫悅方要求19日下午2時出席調查。尹錫悅15日被捕至今只配合調查一次，這次遭羈押時間最長可達20天，公調處在這段期間是否能取得進一步結果仍待觀察。

若尹錫悅持續拒不配合，對於是否考慮強制執行，公調處表示這種做法雖有先例，但在現行法規中無明確規定，須審慎考慮，目前尚難斷言。

法院這次羈押裁定在南韓朝野引起兩極反應，執政黨國民力量同樣認為，尹錫悅作為現職總統沒有任何潛逃或湮滅證據的可能，在公調處是否具有調查權仍受質疑狀況下，法院可能未充分考慮羈押現任總統可能帶來的影響，要求所有司法程序都必須公正、謹慎進行。

總統辦公室也對這次裁定的公平性提出質疑，認為這個結果「與其他在野政治人物相比並不公平」，可能削弱民眾對司法公正性的信賴。其中提到的在野政治人物可能是共同民主黨 代表李在明與祖國革新黨代表曹國。

最大在野黨共同民主黨則對這次裁定表示歡迎，主張羈押尹錫悅是「重建憲政秩序的基石」，要求公調處嚴正調查此案，讓「拒絕接受調查的內亂首腦」得到應有的懲罰。