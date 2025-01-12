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韓檢最快下周再逮尹錫悅 總統警護處長下台 抵抗或減弱

編譯中心／綜合11日電
南韓執法人員3日試圖逮捕尹錫悅，卻被維安人員擋在官邸外，最終失敗收場。（美聯社）
南韓執法人員3日試圖逮捕尹錫悅，卻被維安人員擋在官邸外，最終失敗收場。（美聯社）

南韓高級公職人員犯罪調查處（公調處）日前試圖逮捕遭彈劾停職的尹錫悅總統，卻與總統警護處僵持近5小時後無功而返。總統警護處處長朴鍾俊10日現身接受警方偵訊時表示，應該執行「與現任總統相符」的調查程序。韓聯社報導，代理總統崔相穆已接受朴鍾俊應訊前提出的辭呈。此外，公調處計畫最早於下周初，執行第2次逮捕尹錫悅行動。

南韓中央日報報導，朴鍾俊因涉嫌在公調處首度嘗試逮捕尹錫悅時妨礙特殊公務，10日現身回應警方第三度傳喚，並在步入國家偵查本部時告訴記者，「我認為應該進行合乎現任總統職位的調查」，並進一步批評聯合偵查組（聯偵組）目前對逮捕令的處理方式。

朴鍾俊說，「我認為，在任何情況下，都不能發生肢體衝突或流血事件」，理由是國民擔憂政府機構之間對峙衝突的局面。 朴鍾俊還表示，曾多次致電代理總統崔相穆，建議他在政府機構之間進行調解，並向尹錫悅的法律團隊尋求替代方案，但「還沒有收到任何滿意的回覆」。

根據報導，警方最初於4日傳喚朴鍾俊接受詢問，但他以無法離開工作崗位為由拒絕應訊，7日也沒有出席二度傳喚，這次的理由是缺乏法律代表而沒有準備好。朴鍾俊10日告訴記者，「我從一開始就打算配合警方調查，但因為與法律代表做準備要花時間，只能在今天應訊」，並指將全力配合調查。

尹錫悅辯護團隊當天發表聲明，譴責警方傳喚總統警護處官員是一種造成「國家安全重大危害」的行為，並指「傳喚總統警護處領導階層的目的是要讓安全部門指揮結構崩潰與非法拘捕總統」，還將警方此次傳喚稱為「異常行動」。

尹錫悅辯護團隊還表示，朴鍾俊回歸前，總統警護處次長金成勳將接替職務，他也遭警方傳喚，但已三度拒絕到案。有分析認為，朴鍾俊辭職後，警衛處的抵抗或將減弱。但部分分析指出，金成勳與因戒嚴風暴被捕的前國防部長金龍顯關係密切，由他代理警衛處長，警衛處有可能更強硬阻止公調處執行對尹逮捕令。

南韓總統警護處處長朴鍾俊（中）10日日提交辭呈。（美聯社）
南韓總統警護處處長朴鍾俊（中）10日日提交辭呈。（美聯社）

尹錫悅 南韓 國防部

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