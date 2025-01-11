我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

應對火災便利市民 洛杉磯地鐵延長免費乘車

洛杉磯市長否認開除消防局長 對不和傳言嗤之以鼻

最強寒流侵襲 日本雪地避免6行為防跌倒 備妥3物品減輕傷害

中央社／東京11日綜合外電報導
日本近日受到本季最強寒流侵襲，部分地區降下大雪。（美聯社）
日本近日受到本季最強寒流侵襲，部分地區降下大雪。（美聯社）

日本近日受到本季最強寒流侵襲，部分地區降下大雪。專業團體建議不習慣雪地生活的民眾避免6項NG行為，預防在積雪道路上跌倒，及準備3樣物品減輕不慎跌倒時的傷害。

日本北海道放送（HBC）報導，以本州島靠日本海側地區間歇性降雪增強，今天開始的3天連假內，甚至連東京都可能下雪，必須特別留意對交通帶來的影響。

以北海道札幌市為據點，專門研究如何舒適過冬的「冬季生活推進協議會」建議，要預防在冬天積雪道路上跌倒，要避免做以下6項NG行為。

1、避免邊想事情邊走路，及邊跟朋友聊天邊走路。如果要在積雪道路上邊跟朋友聊天邊走路，請一定要相互提醒留意腳下，小心行走。

2、避免邊走路邊看手機或用手機聊天，很多人就是因此分心未察覺光滑路面或積雪高低不平而跌倒。

3、避免兩手拿東西及手插口袋內，因為不慎跌倒時無法保護身體容易導致受傷。

4、避免喝酒後走在積雪道路上，因為喝酒後很難專注在光滑路面。加上反遲變慢及腳步不穩，非常容易跌倒。

5、避免趕時間或奔跑，這會讓鞋子觸地面積縮小導致平衡變差，就容易跌倒。

6、避免穿不適合雪地的鞋子，特別是運動鞋等鞋底光滑的鞋子，很難站在積雪道路上

但如果真的不慎跌倒，協議會建議身上有這3樣物品或許能減輕傷害，那就是手套、帽子及後背包。

手套能在跌倒時防止擦傷及割傷；後背包在跌倒時能保護頭部不致觸地，具有緩衝效果；帽子不僅可以保溫，不慎跌倒時也能成為保護頭部的重要裝備。

日本

上一則

日相石破茂訪問印尼 宣布無償提供2艘高速巡邏艇

下一則

越南貨輪在鄰近星馬海域沉沒 18名船員全數獲救

延伸閱讀

日相石破茂訪問印尼 宣布無償提供2艘高速巡邏艇

日相石破茂訪問印尼 宣布無償提供2艘高速巡邏艇
過往慣例是駐美大使…日本罕見由外相出席川普就職典禮

過往慣例是駐美大使…日本罕見由外相出席川普就職典禮
日本20歲新成人最關注議題 「經濟金融政策」居首

日本20歲新成人最關注議題 「經濟金融政策」居首
日本福岡機場將啟用第2跑道 每小時略增2起降架次

日本福岡機場將啟用第2跑道 每小時略增2起降架次

熱門新聞

示意圖。（取材自pexels.com@Adil Alimbetov）

全球陰莖尺寸排行出爐 美國不是第一名

2025-01-09 19:26
烏克蘭士兵在烏克蘭札波羅熱地區參加訓練。美聯社

烏克蘭在法國特訓部隊遭記者踢爆大規模逃兵

2025-01-03 10:04
加拿大總理杜魯多。(路透)

自由作風過了頭 加拿大總理杜魯多摔落神壇

2025-01-06 18:36
加拿大總理杜魯多傳出最快本周宣布請辭自由黨黨魁的職位，圖為他3日在美國駐加拿大大使館簽署哀悼書，悼念美國前總統卡特去世。(路透)

加拿大總理杜魯多傳最快周一宣布辭職 加幣應聲急拉

2025-01-05 22:20
南韓SBS電視台請影像專家分析濟州航空7C2216航班墜機前畫面，推斷墜毀前遭到比客機還要大10倍的鳥群撞擊。(圖 /截自SBS 뉴스在YT的影音)

疑撞上「機身10倍大鳥群」？濟州航空墜機前致命畫面曝光

2025-01-04 22:34
俄羅斯烏塔航空一架波音737-800型飛機在莫斯科郊外的伏努科沃機場降落，攝於2013年7月。非當事飛機。(路透資料照)

波音737又出事 俄國烏塔航空載173名乘客 莫斯科緊急著陸

2025-01-07 10:01

超人氣

更多 >
今年3生肖財運大開 鼠投資有成、他連偏財運都增加

今年3生肖財運大開 鼠投資有成、他連偏財運都增加
微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家

微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家
好市多這款日式芝士蛋糕「甜度剛好」 網教1招更好吃

好市多這款日式芝士蛋糕「甜度剛好」 網教1招更好吃
洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離

洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離
洛杉磯豪宅燒毀 梅爾吉勃遜痛批紐森：稅金都花在髮膠上

洛杉磯豪宅燒毀 梅爾吉勃遜痛批紐森：稅金都花在髮膠上