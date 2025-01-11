外國人湧入泰北拜縣非法工作 引當地居民不滿向警遞請願信

許多外國遊客喜歡造訪位於泰國 北部的山城拜縣，近年越來越多外國人長住拜縣，甚至經營起生意，但許多人沒有工作證或沒有依法繳稅，引起當地居民不滿，因此希望警方介入調查。

位於夜豐頌府（Mae Hong Son）的拜縣（Pai）距離清邁大約2個多小時車程，因為擁有好山好水且交通便利，是許多外國遊客喜歡造訪的地區，不少人選擇在此小住一陣子或長居。

外國遊客為當地人帶來收入，但過多的遊客為當地人帶來了困擾。鮮新聞（Khaosod）報導，近日由拜縣當地業者和居民組成的團體向拜縣以及夜豐頌府觀光 警察遞交請願信，希望警方調查外國人在拜縣非法工作的狀況。

請願團體指出，近幾年越來越多外國人長住在拜縣，有些人開餐廳、開咖啡館、開民宿、經營租車 公司、開刺青店、教瑜珈、剪頭髮和在當地市場賣東西，而這些外國人都沒有工作證，甚至從事只有泰國人才能從事的職業，有的人則是利用泰國人當人頭登記公司然後沒有繳稅。

這件事已在拜縣當地社群引起廣大迴響和討論，請願團體蒐集民眾意見後歸納出會對當地社群造成的衝擊，例如經濟上的衝擊，當地居民認為外國人從事這些職業，主宰了當地的市場生態，對當地勞動市場造成不公平競爭，且有人組織非法活動例如使用毒品或是超過時限的夜間派對。

此外還有社會和文化的衝擊，例如造成社會問題如竊盜和肢體衝突，外國人非法工作也會改變當地的文化生活方式，特別是有些人不尊重當地傳統。

請願團體希望警方介入調查，也希望居民能夠蒐集相關證據，如果發生了和外國人相關的意外事件，要回報給相關單位，以便記錄在案。