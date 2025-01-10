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川普欲動武奪格陵蘭 英拒譴責 德：邊界不可侵犯

編譯中心／綜合9日電
歐盟外交政策高官說，格陵蘭主權須受尊重；圖為格陵蘭上豎立一面格陵蘭旗幟。(路透)
歐盟外交政策高官說，格陵蘭主權須受尊重；圖為格陵蘭上豎立一面格陵蘭旗幟。(路透)

美國總統當選人川普揚言不排除武力取得丹麥所屬自治區格陵蘭後，歐盟外交政策高官表示，格陵蘭主權必須受到尊重。英國、義大利及俄羅斯對這件事的看法，也不盡相同。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）8日召開緊急記者會指出，「邊界的不可侵犯性是國際法的基本原則」，對每個國家來說是。

中央社綜合路透、法新社報導，歐洲聯盟（EU）外交政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）9日說，「我們必須尊重格陵蘭（Greenland）的領土完整和主權」。

英國外交大臣拉米（David Lammy）9日拒絕譴責川普對格陵蘭的野心，同時堅定認為美國取得格陵蘭這件事「不會發生」。拉米形容川普的發言符合「典型的川普（風格）」，並表示這些言論以「美國國家經濟安全」為中心。

央廣報導，倫敦重視與華盛頓所謂的特殊關係，並不希望在英國新工黨政府領導下，損害與川普及其團隊的關係。

拉米也指出，美國在格陵蘭島派有駐軍和設置一座軍事基地。他說：「中國在北極戰區也占有一席之地。」

不過，拉米的發言與8日部分歐洲領袖的反應大相逕庭。例如，中央社報導，德國總理蕭茲8日召開緊急記者會指出，8日中午他與歐洲國家元首們針對時事交換意見，「邊界的不可侵犯性是國際法的基本原則」，對每個國家來說是。

據報導，蕭茲說，根據1975年歐洲安全與合作會議上最後的決議，在冷戰中期，歐洲國家，當時的美國、蘇聯與東方集團（The Eastern Bloc）國家，都同意這一點，「邊界不得以武力移動」。蕭茲在聲明中沒有直接點名川普。

蕭茲說，「在與歐洲夥伴的對談中，我們認為美國目前的聲明已經明顯缺乏知識」，邊界的不可侵犯原則適用於任何國家，無論是東方或是西方。

蕭茲強調，「每個國家都必須遵守這一點，不管是一個小國還是一個非常強大的國家」，這是國際法的基本原則，也是西方價值的核心部分，不能也不應該有任何動搖。

俄羅斯政府發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）9日也說，克里姆林宮正密切注意川普對格陵蘭的主張，並對目前該主張只是一種措辭，「幸好，目前僅止於聲明」，並指北極對俄國具有戰略、國家利益。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）則駁斥美國可能以武力奪取格陵蘭或巴拿馬運河（Panama Canal）的揣測，她認為川普在這方面的發言是針對中國而來。

梅洛尼說，「我認為，美國未來數年企圖以武力併吞他們有興趣的其他國家領土，這種可能性可以排除」，並補充說川普的發言「更像是…針對其他全球大國釋出的訊息」，她在這裡提到中國的利益。

川普 格陵蘭 蕭茲

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