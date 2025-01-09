金主愛接班地位不穩？北韓官媒揭金與正牽2小孩現身 專家：有望繼承金正恩

在這張北韓朝中社發布的照片中，北韓國家領導人金正恩和女兒金主愛日前參觀元山市新建的葛麻海岸旅遊區。（路透）

北韓 官媒1日報導首都平壤五一體育場隆重舉行「迎新演出」，國家領導人金正恩 的胞妹、勞動黨副部長金與正 被拍到帶著疑似子女的兒童現身。一位美國專家懷疑，其中一人將最終繼承金正恩的國家領導人地位。

根據此前新聞，北韓中央電視台1日播出前一天晚上的新年慶祝演出錄播節目，其中一短簡短的畫面可見到金與正夾著手提包，牽著一對男女兒童進入五一體育場。雖然無法確認2名兒童是否為金與正親生子女，但根據主要幹部以家庭為單位觀看演出推測，有可能是親生子女。

金正恩的女兒金主愛過去幾年已經陪伴父親出席公開活動，包括2024年10月31日參觀洲際彈道飛彈試射、一同視察葛麻海岸旅遊區以及出席12月31日晚間的新年慶祝活動。

英國鏡報指出，北韓還沒有出現女性的國家領導人，引發專家推論金與正的兒子、金正恩的外甥（nephew）既然現在是下一代唯一已知的男性，可能成為下一任國家領導人。

「北韓領導觀察」（North Korea Leadership Watch）創辦人麥登（Michael Madden）認為，國家領導人的角色只會交給擁有北韓締造者金日成血統的人。

麥登說，「因為這個事件，我們毫無疑問知道金與正有個兒子。這意味著她為金日成的白頭山革命領導階層生下了一名正統的男性繼承人。我們不知道金正恩是否真的有兒子，沒有可靠的現成情報證實他有。但金與正有個兒子，考慮到家族血統，他肯定是北韓世襲繼承的可靠候選人。這否認了(belies)金主愛是世襲繼承人的看法」。

麥登補充指出，「因為像北韓這樣的政權和國家媒體環境，我們只能看到他們讓我們看到的東西」。

鏡報指出，外界已經謠傳金正恩還有2個秘密孩子，包括一個兒子，但他從未在公開場合出現過。南韓媒體NK News同時推測，金與正帶著的2個孩子有可能是金正恩的神秘孩子，但承認「不太可能」。

不過，麥登相信金主愛仍是金正恩最有可能的繼承人，「我仍然認為金主愛是領先者，很肯定(most certainly)有空間給北韓的女性領導人。但有著金與正的孩子，我們起碼還有兩個人將成為頂級精英與北韓政權的未來資深官員。因此，這個政權正在表明，這些人就是未來的北韓精英」。

麥登補充說，讓外甥和外甥女子出現的舉動，有可能是為了向美國候任總統川普傳遞訊息，「金正恩2018年告訴南韓前總統文在寅，他是一位丈夫和父親，不會做任何為朝鮮半島帶來核子毀滅的事情。所以，藉由把她自己的孩子帶到公開活動，金與正或許是向外部觀察者，包括美國川普政府和南韓下一屆領導階層，巧妙地重申這一點」。