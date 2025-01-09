我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熄燈店面數增加 梅西百貨1月底前將關閉65家店

加州大火肆虐 拜登取消任內最後一次出訪

南韓攝理教主鄭明析性侵女信徒 判17年定讞、戴電子腳鐐15年

中央社／首爾9日綜合外電報導
圖為南韓首爾火車站，電視上播放鄭明析的新聞。(美聯社)
圖為南韓首爾火車站，電視上播放鄭明析的新聞。(美聯社)

南韓攝理教教主鄭明析2018年至2021年間涉嫌性侵、猥褻多達21名女信徒，遭檢方提起公訴，最高法院今天駁回上訴，維持二審17年徒刑的原判定讞，且須配戴電子腳鐐15年。

聯合新聞通訊社（韓聯社）報導，鄭明析被控於2018年2月至2021年9月間，在忠清南道錦山郡的傳教會旗下研修院等地對一名香港女信徒共實施23次性暴力和猥褻，還猥褻一名澳洲籍和韓籍女信徒被逮捕起訴。

他遭以性侵和猥褻罪名提起公訴，一審和二審法院分別判處有期徒刑23年和17年。最高法院認定，二審在採納證據和判決中不存在法理上的誤解。法院一貫認為，受害信徒因被精神控制，在心理上無法做出抵抗，認定鄭明析所涉罪名成立。

鄭明析一審遭重判23年，遠超過法院量刑委員會提出的量刑範圍，即有期徒刑4年至19年3個月。他二審遭判17年，配戴電子腳鐐15年，禁止在兒童、青少年相關設施和身障者福利設施就業10年。終審法院今天維持原判。

現年79歲的鄭明析於1982年創立愛天宣教會，之後改稱為基督教福音宣教會，又稱攝理教。他於2007年首次因性侵嫌疑被捕，後以強姦罪入獄服刑10年，2018年出獄，但於2022年10月再次因性侵教友遭羈押。

串流平台Netflix紀錄片「以神之名：信仰的背叛」曾揭露數名南韓新興宗教領袖罪行，片中被視為「邪教」的4個新興宗教涉及爭議再次受到輿論關注。

這部紀錄片播出後，在台灣、南韓、日本、中國等地都有大批信徒的鄭明析，其性侵爭議隨之重新浮上檯面。

南韓 攝理教 澳洲

上一則

在日留學生被詐騙集團盯上 中國大使館披露4大常見手法

延伸閱讀

南韓公調處逮尹錫悅沒動靜 韓媒曝二次拘票「留了好幾手」

南韓公調處逮尹錫悅沒動靜 韓媒曝二次拘票「留了好幾手」
南韓人氣男星驚爆輕生 曾痛訴「我好痛苦」享年40歲

南韓人氣男星驚爆輕生 曾痛訴「我好痛苦」享年40歲
小米進軍南韓市場 未來可能賣電動車

小米進軍南韓市場 未來可能賣電動車
曾用禁藥、罹憂鬱症 南韓健身網紅驚傳驟逝

曾用禁藥、罹憂鬱症 南韓健身網紅驚傳驟逝

熱門新聞

烏克蘭士兵在烏克蘭札波羅熱地區參加訓練。美聯社

烏克蘭在法國特訓部隊遭記者踢爆大規模逃兵

2025-01-03 10:04
有「紅色黃金」之稱的番紅花是世界上最貴的香料，全球有九成來自伊朗，除了是西班牙海鮮燉飯的必備調味料，也能用在醫學上或當成紡織品染料。路透

曾撐起3萬家庭生計 喀什米爾「紅色黃金」難重返光輝歲月

2025-01-01 11:23
南韓公調處3日對總統尹錫悅執行拘留程序，但遭到總統警衛處的阻攔，最終停止本次執行程序，離開總統官邸。(美聯社)

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

2025-01-03 02:35
南韓表示，已在塑膠生物分解技術上取得突破。美聯社

南韓研發出高效生物分解技術 在塑膠回收領域取得突破

2025-01-03 16:45
全世界最高齡人瑞、日本的系岡富子去年12月29日老衰而亡。圖為2024年5月23日她慶祝116歲的生日。（美聯社）

長壽秘訣曝光 全世界最高齡人瑞系岡富子過世 愛喝「1飲料」養生

2025-01-04 04:30
加拿大總理杜魯多。(路透)

自由作風過了頭 加拿大總理杜魯多摔落神壇

2025-01-06 18:36

超人氣

更多 >
謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍

謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍
野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險

野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險
今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州

今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州
和周杰倫演過電影「最美J女郎」曬大婚戒嫁了

和周杰倫演過電影「最美J女郎」曬大婚戒嫁了
山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一

山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一