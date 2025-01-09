金正恩親寫劇本 北韓電影「72小時」罕見女子入浴、床戲

北韓當局推出電影「72小時」，首度出現床戲、美女裸浴等鏡頭。（視頻截圖）

北韓 領導人金正恩 親自撰寫劇本與指導演出的新宣傳電影「72小時」，8日在北韓中央電視台播出，題材取自北韓在韓戰爆發第三天，一度占領南韓首都首爾的成就，不尋常之處在於，這部電影不只講述武勇事蹟，還有男女親密接觸和女子入浴場景。

日本共同社報導，「72小時」全長約四個小時，分成上下兩集，據稱2024年已開始在北韓的電影院上映，今年1月2日與3日首度在電視上播出，敘事以北韓史觀為基礎，認為韓戰爆發是美國與南韓軍事挑釁的結果。

「72小時」還加入不尋常元素，片中除了描述韓戰爆發三天北韓即占領首爾的英勇事蹟，歌頌時任北韓總理的金日成，竟也出現年輕男女演員摸臉、摟抱、罕見的床戲，甚至有女性出浴場景，在民風保守、管制嚴格的北韓非常少見。

報導還指出，金正恩據稱8日迎來41歲生日，身為領導人的金正恩隨著年歲增長，持續嘗試不同方法加強內部統制，包括利用電影等手段，藉此加強鞏固金正恩領導權威的意圖，達成掌控民心目的。

共同社也稱，有分析人士指出，當年北韓軍隊占領漢城後停滯不前，原因在於北韓期待南韓支持北韓的民眾起義呼應，因此採取觀望態度。

另外，自由亞洲電台（RFA）去年8月曾報導，「72小時」去年2月就在北韓上映，五個月後無故下片禁映。該片由北韓官方拍攝，對於北韓部隊多所美化，當地民眾對於禁映都很不解。

去年8月，有四名北韓大學生因購買存有本片檔案的隨身碟並私下觀看而遭開除學籍、一名大學生還為此勞改八個月，也有官員偷看「72小時」而丟飯碗，這些懲處消息引起民眾不滿，認為國家為何要製作一部看了會受處分的電影，還是領導人親自操刀的大作。

另傳，金正恩決定開拍「72小時」，其實與中國2021年戰爭大片「長津湖 」有關。「長津湖」描述韓戰期間中方「抗美援朝」長津湖戰役，死傷慘重的中方，讓聯合國部隊不得不撤出朝鮮半島北部；北韓一名官員透露，金正恩看了「長津湖」後深受感動，下令北韓電影宣傳部門跟進，並提供大筆資金，甚至親自在場指導劇本內容與演員表演。