我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約極寒天氣來了 體感溫度近-12°C

寧德時代進美國「黑名單」 全球車廠陷亂流

尹錫悅脫逃？律師團否認批惡意謠言 釋善意「將配合司法程序」

編譯周辰陽／即時報導
2024年2月拍攝的衛星影像顯示南韓總統尹錫悅位於首爾的官邸。（路透）
2024年2月拍攝的衛星影像顯示南韓總統尹錫悅位於首爾的官邸。（路透）

南韓總統尹錫悅的律師團8日就高級公職人員犯罪調查處（公調處）試圖執行逮捕令一事表示，若公調處向法院提起公訴或提請逮捕，尹錫悅將配合司法程序，同時駁斥他外逃傳聞。

韓聯社與南韓中央日報8日報導，律師團舉行座談會時表達了前述看法，稱「提起公訴吧，或者申請事前拘捕令，我們將配合法院審判」。根據中央日報的解釋，事前拘捕令係指針對未被捕嫌疑人的拘捕令。

律師團告訴記者，雖然他們仍然堅持「不會配合依據無效拘票進行的偵查」，但為了避免長期為國民帶來不便和公務員的犧牲，尹錫悅將回應法院的司法程序。

不過，律師團明確指出，無法接受公調處向無管轄權的首爾西部地方法院提請逮捕，「如果公調處向沒有管轄權的首爾西部地方法院提出申請，我們無法接受」，並指公調處的管轄法院是首爾中央地方法院。

當記者提問，「如果公調處申請事前拘捕令獲准」是否會配合時，律師團答稱「會配合」，又稱「在寒冷天氣下，國民已經非常辛苦，公職人員也承受了巨大心理壓力，希望大家能夠將我們的這一讓步視為善意」。

根據稍早新聞，最大在野黨、共同民主黨議員安圭伯說，他接獲線報，稱「尹錫悅已逃離官邸」，對此，公調處處長吳東運也承認「有可能」。但尹錫悅律師團否認，稱昨天還在總統官邸見過尹錫悅，並批評國會有人散播尹錫悅逃走的「惡意謠言」，甚至聲稱接到相關檢舉，「即便是普通人都不會做出這種事情，但議員卻如此散播謠言，令感到遺憾與痛惜」。

律師團還表示，關於憲法法院的彈劾審判，當有關內亂罪等爭議基本釐清且有合適條件發言時，尹錫悅就會出庭，而且未對出庭次數設限，但警衛和人身安全問題須得到解決。

尹錫悅 南韓 民主黨

上一則

尹錫悅逃離官邸？青瓦台回應了 知情者曝他「過得不錯」

延伸閱讀

尹錫悅逃離官邸？青瓦台回應了 知情者曝他「過得不錯」

尹錫悅逃離官邸？青瓦台回應了 知情者曝他「過得不錯」
尹錫悅已脫逃？不明車輛駛離官邸 公調處長認「有可能」

尹錫悅已脫逃？不明車輛駛離官邸 公調處長認「有可能」
未能逮捕尹錫悅又甩鍋挨轟 南韓公調處長道歉 發誓「第二次要成功」

未能逮捕尹錫悅又甩鍋挨轟 南韓公調處長道歉 發誓「第二次要成功」
韓警拒接手逮捕尹錫悅 右翼數千人聚官邸外誓死保護

韓警拒接手逮捕尹錫悅 右翼數千人聚官邸外誓死保護

熱門新聞

烏克蘭士兵在烏克蘭札波羅熱地區參加訓練。美聯社

烏克蘭在法國特訓部隊遭記者踢爆大規模逃兵

2025-01-03 10:04
有「紅色黃金」之稱的番紅花是世界上最貴的香料，全球有九成來自伊朗，除了是西班牙海鮮燉飯的必備調味料，也能用在醫學上或當成紡織品染料。路透

曾撐起3萬家庭生計 喀什米爾「紅色黃金」難重返光輝歲月

2025-01-01 11:23
南韓公調處3日對總統尹錫悅執行拘留程序，但遭到總統警衛處的阻攔，最終停止本次執行程序，離開總統官邸。(美聯社)

不斷更新／只差200公尺被200人牆抵擋 南韓檢方拘提尹錫悅無功而返

2025-01-03 02:35
南韓表示，已在塑膠生物分解技術上取得突破。美聯社

南韓研發出高效生物分解技術 在塑膠回收領域取得突破

2025-01-03 16:45
日本超商業者將雇用住瑞典的遠距工作者值大夜班，他們將透過數位化身出現在自助結帳櫃台電腦螢幕上，為深夜購物的客人提供服務。(路透)

大夜班難找人 日超商LAWSON開始雇瑞典遠距工作者

2024-12-31 21:22
全世界最高齡人瑞、日本的系岡富子去年12月29日老衰而亡。圖為2024年5月23日她慶祝116歲的生日。（美聯社）

長壽秘訣曝光 全世界最高齡人瑞系岡富子過世 愛喝「1飲料」養生

2025-01-04 04:30

超人氣

更多 >
南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園

南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園
黃仁勳一句話 讓量子概念股暴跌超過10%

黃仁勳一句話 讓量子概念股暴跌超過10%
紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體

紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體
川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣
兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦

兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦