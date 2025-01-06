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南韓濟州航空墜機前畫面曝光 疑撞10倍大鳥群

編譯盧思綸／綜合5日電
南韓SBS電視台請影像專家分析濟州航空7C2216航班墜機前畫面，推斷墜毀前遭到比客機還要大10倍的鳥群撞擊。（ 影音截圖）
南韓SBS電視台請影像專家分析濟州航空7C2216航班墜機前畫面，推斷墜毀前遭到比客機還要大10倍的鳥群撞擊。（ 影音截圖）

南韓濟州航空航班去年12月29日發生空難，造成機上179人喪生，僅2人生還。據南韓SBS電視台獨家報導，影像專家分析墜機前畫面發現，該機失事前疑似撞上群比它大10倍的鳥群，導致兩邊引擎故障又無法放下起落架，釀成悲劇。

南韓全羅南道務安國際機場塔台當天向事故客機發出鳥擊警告約2分鐘後，機師首度嘗試降落時卻遭鳥擊，隨即連喊三次MAYDAY求救信號。但再次試圖降落時卻以機腹著陸並失控衝出跑道，最後撞上水泥護牆當場爆炸。

SBS4日公開一段失事前監視器畫面，以AI將畫質提高5倍以上，並請專家判讀，發現墜機前疑似撞上一群比機體還大10倍的龐大鳥群。

法醫影像分析研究所所長黃民九（音譯）指出，影片中大片黑影不太可能是雲或煙霧，從畫面中可見該黑色雲狀物體在空中飛行，還不斷變化形態，很可能就是鳥群。

黃民九解釋，從影像學角度來看，幾隻鳥不足以在畫面中形成密集的黑色色塊，除非鳥群數量非常多，規模甚至超過飛機本身。當時鳥群散布在飛機前方，但當飛機通過後，鳥群再次形成巨大濃密的雲狀體，呈現鳥群典型V字隊形。黃民九認為，鳥群至少是飛機機身的10倍。

這也代表吸入引擎的不只是1、2隻鳥，而是鳥群。此前有報導稱，機上乘客的簡訊提到有鳥屍卡在機翼。

南韓 濟州航空 AI

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