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加拿大暫停「父母和祖父母團聚」移民申請 今年只處理1.5萬份舊案

中新社／多倫多3日電
加拿大政府2025年暫停接受「父母和祖父母家庭團聚計畫」下任何新的永久居留申請。(路透資料照片)
加拿大政府2025年暫停接受「父母和祖父母家庭團聚計畫」下任何新的永久居留申請。(路透資料照片)

加拿大政府在2025年將停止接受「父母和祖父母家庭團聚計畫」下任何新的永久居留申請。

根據「加拿大憲報」3日刊出的加移民、難民和公民事務部部長米勒的指令，該部門在2025年只處理2024年提交的「父母和祖父母家庭團聚計畫」下的家庭擔保申請，而且在這一年計畫最多處理1.5萬份此類申請。

「父母和祖父母家庭團聚計畫」允許加拿大公民、永久居民為其父母或祖父母獲得加拿大永久居留權作出擔保申請。由於該計畫申請數量過多，有意向的人士需經過抽籤獲得申請資格。

不過，「父母和祖父母家庭團聚計畫」暫停新申請後，加拿大公民和永久居民若希望其父母和祖父母到加拿大長期居住，仍可為他們申請允許其每次入境加拿大可最長逗留五年的「超級簽證」。

作為移民大國的加拿大2024年10月下旬宣布調整移民政策，大幅減少移民吸納數量，力圖使其人口在短期內暫停增長，意在通過「過渡性的」政策調整來減輕住房、基礎設施和社會服務方面的壓力。根據計畫，加拿大政府2025年接納的永久居民將從原定的50萬人減至39.5萬，降幅21%；2026年永久居民吸納目標由原定的50萬人減至38萬，降幅24%。上述削減目標中也包括減少「父母和祖父母家庭團聚計畫」的名額。

加拿大政府已在年度移民吸納計畫中設定了對臨時居民、特別是國際留學生和外國工人的限制目標，即到2026年底將臨時居民數量從占加拿大總人口的約7%減至5%。

加拿大 移民 簽證

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