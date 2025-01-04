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川普喊買後 格陵蘭總理願望：追求獨立 擺脫丹麥600年控制

編譯中心／綜合3日電
格陵蘭總理艾格德（右）與歐盟執委會主席馮德萊恩（左）去年3月時，出席格陵蘭首府努克（Nuuk）的歐盟執委會辦公室成立剪綵儀式。（美聯社）
格陵蘭總理艾格德（右）與歐盟執委會主席馮德萊恩（左）去年3月時，出席格陵蘭首府努克（Nuuk）的歐盟執委會辦公室成立剪綵儀式。（美聯社）

美國總統當選人川普上月聲稱要買隸屬於丹麥的自治區格陵蘭，雖然當地首長強調是「非賣品」，但是在最新的談話中矢言要追求獨立，讓丹麥對格陵蘭600多年的控制，前景愈發充滿不確定性。此外，在新年演說中，艾格德沒有提及川普或美國。

路透報導，格陵蘭總理艾格德在新年演講中強調，他希望擺脫前殖民統治者丹麥的統治，尋求獨立，他的談話凸顯這個北極大島的前途出現重大變化。

在艾格德發表演講之前，川普曾表達他對格陵蘭的「所有權和控制權」，以及加強格陵蘭與其他國家合作的願望。

艾格德說：「現在是我們自己邁出一步，塑造我們未來的時候了，包括我們將與誰密切合作，以及我們的貿易夥伴將會是誰。」

近年來，格陵蘭獨立運動受到關注，部分原因是丹麥當局在20世紀期間的不當行為被揭露，其中包括1960年代發起的非自願節育運動。

格陵蘭在1953年之前一直是丹麥的殖民地，如今已是丹麥的一個自治領土，並於2009年通過投票獲得宣布獨立的權利。2023年，格陵蘭政府提出第一部憲法草案。

艾格德說：「歷史與現狀已表明，我們與丹麥王國的合作並未成功創造全面平等。」

他說：「現在是我們國家邁出下一步的時候了，像世界其他國家一樣，我們必須努力消除合作障礙，這個障礙也可以說是殖民主義的枷鎖，並繼續前進。」

他接著表示，是否獨立由格陵蘭人民決定，但沒有透露何時舉行投票。儘管格陵蘭5萬7000名居民中，大多數人支持獨立，但是對於獨立的時機及其對生活水平的潛在影響，存在分歧。儘管擁有豐富的礦產、石油和天然氣資源，格陵蘭經濟十分脆弱，嚴重依賴漁業和丹麥的年度撥款。

格陵蘭政府曾在2019年和2024年底，兩次拒絕川普購買該島的提議，艾格德堅稱：「格陵蘭是我們的。我們不會出售，也永遠不會出售。」

格陵蘭在地理上屬於北美洲，與丹麥首都哥本哈根(Copenhagen)的距離相比，格陵蘭首府努克(Nuuk)離紐約更近。

格陵蘭總理艾吉德表示，他希望擺脫前殖民統治者丹麥的統治，尋求獨立。（取材自臉書）
格陵蘭總理艾吉德表示，他希望擺脫前殖民統治者丹麥的統治，尋求獨立。（取材自臉書）

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