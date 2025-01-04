尹錫悅彈劾案 韓憲法法庭14日開庭審理

支持「倒尹」的工會「全國民主勞動組合總聯盟」3日在南韓總統尹錫悅首爾漢南洞官邸外示威，被維持秩序的警方阻隔。(美聯社)

南韓憲法法院有關是否以「12月3日緊急戒嚴事件」為由罷免總統尹錫悅 的彈劾 案審理，於當地時間3日已完成準備庭程序，14日起開庭審理。而在3日當天，南韓高級公職人員犯罪調查處(公調處)人員依照首爾西部地方法院簽發的拘票，前往尹錫悅位於首爾龍山區漢南洞的官邸，準備逮捕尹錫悅，但與總統警護處人員和軍警對峙約五個半小時，最後無功而返撤離。

若尹錫悅2次不出庭 將可缺席審理

韓聯社報導，憲法法院法官李美善3日在尹錫悅彈劾案審理第二次準備庭表示，準備庭到此結束，將進入辯論 程序。首次正式庭審定於當地時間14日下午2時。

根據相關法律，當事人應當出庭辯論，若當事人缺席，須結束庭審並指定下一個辯論日期，但若當事人第二次仍不出庭，法庭可在當事人缺席的情況下審理。第二次正式庭審定於當地時間16日下午2時。

大門、巴士、人牆當防線 官邸逮捕行動失敗

3日參與執行逮捕的人員共150人，由檢察官、搜查官及警察組成，包括50名員警在內的80人進入官邸，鑒於官邸內的車道遭巴士阻擋，只能步行，其餘守在官邸外待命。

支持「倒尹」的工會「全國民主勞動組合總聯盟」3日在南韓總統尹錫悅首爾漢南洞官邸外示威，被維持秩序的警方阻隔。(歐新社)

公調處人員雖通過官邸正門，即第一道防線，並推進到距官邸房舍200公尺處，但出現十多輛大型巴士、汽車及裝甲車堵住道路，即第二道防線。

雖然經協商後，公調處三位檢察官終於走到房舍前，但又遭遇總統警護處人員和軍警等200多人組成的人牆阻擋，即第三道防線。

眼見對方擁有明顯人數優勢，考量公調處人員的人身安全考量，決定停止執行逮捕，並在當天下午約2時5分撤離官邸。

尹錫悅律師代尹出面 不接受法院拘票

三名檢察官最後僅見到尹錫悅律師，未遇到尹本人，律師則不願接受法院對尹錫悅的拘票。而拘票的時效至6日，故只剩三天能執行。

整個過程，雙方爆發多次肢體衝突，雙方也都拿出錄影器材側錄蒐證。對於公調處人員出示的拘票，總統警護處長朴鍾俊主張，官邸是適用「總統警護法」而拒絕。

公調處對嫌疑人尹錫悅不回應司法程序的態度深感遺憾，將研擬接下來的應對措施。

公調處3日表示，總統警護處人員若不解除警備，基本上就無法逮捕尹錫悅。公調處將盡快向代理總統崔相穆寄送電子公文，請崔相穆下令總統警護處配合。

尹錫悅律師尹甲根當天指稱，公調處執行逮捕的舉動非法而且無效，將採取法律措施。尤其公調處「並無」偵辦內亂罪案件的權限，卻調派警察機動部隊企圖在總統官邸這樣的一級軍事機密保護區與警衛區行使強制力，對此深感遺憾。