我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台漫畫家、政論名嘴魚夫肝癌離世 享壽64歲

中國女星趙露思驚爆被毆打 私密對話流出：救救我

濟州航空傷亡慘…多專家質疑撞跑道盡頭「水泥牆」是主因 南韓回應了

編譯周辰陽／即時報導
南韓29日上午驚傳飛機降落失事，濟州航空7C 2216號航班，降落時衝出跑道撞上外牆引爆大火。（取材自@BreakingAlerter在X的影音）
南韓29日上午驚傳飛機降落失事，濟州航空7C 2216號航班，降落時衝出跑道撞上外牆引爆大火。（取材自@BreakingAlerter在X的影音）

南韓29日發生國內有史以來最嚴重的濟州航空2216號班機空難後，國內外飛安專家紛紛對務安國際機場跑道盡頭的「不尋常」混凝土牆與其扮演的角色提出質疑，指出這座牆導致失事航班出現大規模死傷。但南韓國土交通部指出，不少國內外機場設有類似的構造物，駁斥其釀成慘重傷亡說法。

韓聯社與南韓中央日報報導，這堵牆體是務安國際機場更換儀表著陸系統（ILS）時建造，為機場設置定位台與支撐用的混凝土構造物。根據機場與官方30日說法，定位台和混凝土構造物設在距離跑道尾端約250公尺外的非跑道區域，總高度約4公尺。機場2023年更換定位台時建造了土牆，由於跑道外的地面有斜坡，建造土牆能夠讓跑道和定位台高度一致。

韓聯社報導，坊間不斷有意見指出，定位台下方的2公尺高構造物導致客機爆炸，且跑道尾端與定位台距離250公尺相對較短，被認為是釀成慘劇的一大原因；仁川與金浦等其他國際機場的類似構造物距離跑到都在300公尺以上。一名匿名受訪的現任機長就說，從來沒見過這類構造物，如果要將定位台調高，也不應使用混凝土材料。

韓國航空大學飛行教育院院長金仁圭（譯音）接受電訪時表示，如果沒有跑道上的混凝土牆，事故或爆炸可能不會那麼嚴重，「事故發生時，飛機機身撞上牆體，發生巨大碰撞隨即起火。在跑道盡頭出現這種高度的土墩，我在任何機場都從未見過」。

航空專家勒蒙特（David Learmount）也告訴天空新聞，「這個結構沒有任何理由存在那裡，我認為設置在那裡幾乎是犯罪」，還稱飛機機體在跑道上滑行時幾乎沒有受損，撞牆起火後才導致乘客喪生。

針對海內外質疑，南韓國土交通部航空政策室室長朱鍾浣指出，國際民航組織規定跑道端安全區長度為至少90公尺，建議長度為240公尺。務安機場跑道端的安全區有199公尺，符合標準。而定位台位於安全區加上升降帶（60公尺）之外位置，也就是在跑道外250多公尺。

國土交通部相關人士說，中泗川機場、慶州機場和務安機場跑道端安全區長度不到240公尺，如慶州機場92公尺，蔚山機場則是200公尺。

韓聯社指出，南韓國內所有機場設施的設計與建設均由國土交通部負責管理，若混凝土構造物經查確實是爆炸起因，該部將難辭其咎。

南韓 濟州航空

上一則

紐西蘭跨年煙火登場 壯觀表演迎接2025年

下一則

金正恩攜女視察官方照曝光 金主愛「暴風抽高」趕上老爸

延伸閱讀

南韓空難生還空少疑失憶 精神科醫估1情況 恐衍生2疾患

南韓空難生還空少疑失憶 精神科醫估1情況 恐衍生2疾患
南韓空難2名生還者都坐後座 不代表後座比較安全

南韓空難2名生還者都坐後座 不代表後座比較安全
被空難嚇壞 濟州航空1天6.8萬人退票 韓檢查同型飛機

被空難嚇壞 濟州航空1天6.8萬人退票 韓檢查同型飛機
濟州航空179死「尋獲660屍塊」家屬9天後才能領回遺體

濟州航空179死「尋獲660屍塊」家屬9天後才能領回遺體

熱門新聞

南韓西南部全羅北道務安國際機場29日上午驚傳飛機失事。（取材自MBC電視畫面）

南韓濟州航空失事 179人身亡、2人獲救

2024-12-29 00:21
日本死囚筧千佐子以氰化物毒殺至少3人獲判死刑定讞，26日死於關押的大阪拘留所。資料照片。（美聯社）

交往對象全毒死 日本78歲「黑寡婦」遭判死刑 26日被發現獄中身亡

2024-12-26 07:10
英國北安普敦郡威靈波羅的五井皇家監獄牢房內部，攝於2022年3月。(路透)

英監獄女管理員和男囚在牢房發生性行為 影片外流

2024-12-28 09:13
南韓29日上午驚傳飛機降落失事，濟州航空7C 2216號航班，降落時衝出跑道撞上外牆引爆大火。(路透)

濟州航空墜毀 乘客最後訊息曝光：要交代遺言嗎？

2024-12-28 22:46
南韓29日上午驚傳飛機降落失事，濟州航空7C 2216號航班，降落時衝出跑道撞上外牆，全機斷成兩截引發猛烈火勢。（取材自@wikitree在X的照片）

南韓客機失事已28死 機身斷兩截引爆大火 罹難數恐增加

2024-12-28 20:58
濟州航空空難罹難者家屬悲痛欲絕。(歐新社)

韓國空難179死家屬哀慟 乘客最後對話紀錄曝光

2024-12-29 11:39

超人氣

更多 >
四生肖新年迎財運高峰 鼠秀商業優勢、他無懼挑戰贏信任

四生肖新年迎財運高峰 鼠秀商業優勢、他無懼挑戰贏信任
精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買

精明退休族都知道 這5類商品過聖誕節後再買
獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬

獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬
Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空

Walmart推平替版柏金包 一個不到80元被搶購一空
川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告

川普將禁出生公民權 康州檢察長湯偉麟：我第一個提告