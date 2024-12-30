南韓空難雪上霜 代理總統遇新危機 朝野拚救災暫擱政爭

南韓代理總統崔相穆(左二)親赴務安國際機場坐鎮，並針對此空難意外宣布全國哀悼一周。（歐新社）

南韓濟州航空 客機29日發生空難，造成179人罹難，為南韓國內歷來最嚴重的空難事故。在南韓政治危機拖累韓元重貶、美國總統當選人川普即將上任之際，才剛代行總統職務兩天的副總理兼財長崔相穆，再遭遇新的重大考驗。

這是南韓國內歷來最嚴重的空難，也是20多年來南韓航空業者的最嚴重空難，上次是大韓航空班機1997年在關島墜毀，超過200人罹難。

濟州航空代表理事金梨培向罹難者及其家屬致歉，並表示將承擔責任。濟州航空表示，發生事故的客機機靈15年，之前沒有意外紀錄，波音也正了解確切原因，釐清相關情勢。波音737-800窄體客機為最被航空業廣泛使用且可信的客機之一，目前有超過4000架服役中。

崔相穆隨即指定務安危特別災難區，允許當局擴大支援，包括緊急紓困、災後重建計畫、以及提供受難者與家屬財務援助。

此時也正值南韓陷入嚴重的政治危機，之前代行總統職務的總理韓悳洙，上周因拒絕任命國會通過的三名大法官，遭國會彈劾，崔相穆上周五才剛代行總統職務，還沒完全掌握狀況便遭遇這個重大考驗。

路透報導，政府部會還在釐清因應這起空難的指揮鏈、以及如何發布官方聲明，官員透露，各部會都有負責向崔相穆彙報的團隊，但尹錫悅 的總統幕僚沒有，現在也還沒決定尹錫悅和韓悳洙辦公室會由誰向崔相穆報告。

本月3日南韓總統尹錫悅突宣布戒嚴，國內政治、經濟和社會層面一連串混亂，國會最大黨兼最大在野黨代表（黨魁）李在明和執政黨國民力量黨國會黨鞭權性東於29日空難發生後均已擱置政爭，表明救災第一。

除了27日才繼任代理總統的崔相穆宣布為期一周的國家哀悼期，在各項下任總統人選民調皆暫居首位的李在明，在國會召開該黨緊急最高委員會後，親赴事故現場所在的務安郡設置該黨「狀況本部」。