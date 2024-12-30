南韓空難雪上霜 代理總統遇新危機 朝野拚救災暫擱政爭
南韓濟州航空客機29日發生空難，造成179人罹難，為南韓國內歷來最嚴重的空難事故。在南韓政治危機拖累韓元重貶、美國總統當選人川普即將上任之際，才剛代行總統職務兩天的副總理兼財長崔相穆，再遭遇新的重大考驗。
這是南韓國內歷來最嚴重的空難，也是20多年來南韓航空業者的最嚴重空難，上次是大韓航空班機1997年在關島墜毀，超過200人罹難。
濟州航空代表理事金梨培向罹難者及其家屬致歉，並表示將承擔責任。濟州航空表示，發生事故的客機機靈15年，之前沒有意外紀錄，波音也正了解確切原因，釐清相關情勢。波音737-800窄體客機為最被航空業廣泛使用且可信的客機之一，目前有超過4000架服役中。
崔相穆隨即指定務安危特別災難區，允許當局擴大支援，包括緊急紓困、災後重建計畫、以及提供受難者與家屬財務援助。
此時也正值南韓陷入嚴重的政治危機，之前代行總統職務的總理韓悳洙，上周因拒絕任命國會通過的三名大法官，遭國會彈劾，崔相穆上周五才剛代行總統職務，還沒完全掌握狀況便遭遇這個重大考驗。
路透報導，政府部會還在釐清因應這起空難的指揮鏈、以及如何發布官方聲明，官員透露，各部會都有負責向崔相穆彙報的團隊，但尹錫悅的總統幕僚沒有，現在也還沒決定尹錫悅和韓悳洙辦公室會由誰向崔相穆報告。
本月3日南韓總統尹錫悅突宣布戒嚴，國內政治、經濟和社會層面一連串混亂，國會最大黨兼最大在野黨代表（黨魁）李在明和執政黨國民力量黨國會黨鞭權性東於29日空難發生後均已擱置政爭，表明救災第一。
除了27日才繼任代理總統的崔相穆宣布為期一周的國家哀悼期，在各項下任總統人選民調皆暫居首位的李在明，在國會召開該黨緊急最高委員會後，親赴事故現場所在的務安郡設置該黨「狀況本部」。
由約1500個公民與社會團體組成的「尹錫烈立即下台與社會大改革緊急行動」29日聲明，為倖存者祈福並為死難者哀悼。「倒尹」團體考慮將30或31日舉行的彈劾尹錫悅集會延期。權性東也呼籲中央政府相關單位應與全羅南道的共同民主黨籍知事金瑛錄密切合作。
上一則
南韓空難／現場燃油、血腥味瀰漫 航班告示牌改公布罹難者
下一則
FB留言