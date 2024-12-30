金正恩宣布對美「最強硬」戰略 譴責美日韓是核子軍團

北韓朝中社29日公布領導人金正恩在勞動黨年終大會發表談話。（路透）

韓聯社引述朝中社報導，北韓 朝鮮勞動黨於23日起召開為期5天的年終黨中央全體大會，由領導人金正恩 主持，會中宣布通過「對美國最強硬的應對戰略」，稱美日韓軍事合作演變為具有侵略性的軍事核子集團。

朝中社這項報導中將美國稱為「最反動」的國家，而南韓 是美國的反共前哨基地，這項新的應對戰略則是出於國家安全利益考量。

報導更指責，南韓、美國和日本之間的三邊同盟已擴大為「核軍事集團」，南韓成為美國的「反共前哨」。「現實清楚地顯示，我們應走哪個方向、應做什麼，以及該如何做。」然而，報導中未透露「最強硬的對美新戰略」的具體內容。

據報導，這次會議於本月23日至27日舉行。黨政官員會議通常為期數天，而近年來當局都藉此宣布重大政策。這次會中總結2024年黨國政策執行情况，還回顧今年較早前的洪水應對，包括將災民安置到首都平壤的計畫，並制定2025年工作發展方向和方略。

此外，金正恩在會中下令完善戰爭攻略，要求滿足現代戰爭需求與「敵人」不斷變化的戰爭企圖，同時呼籲繼續提高軍隊作戰能力。

金正恩強調，為保障朝鮮長遠國家利益與安全，應強力落實「最強硬的應對美國戰略」，並「同尊重我們國家尊嚴與國家利益的友好國家積極發展關係」。金正恩還就防務政策指出，朝鮮要「還擊美國及其僕從勢力變本加厲的對朝軍事挑釁，推動國防科技加速前進、防衛產業迅速發展，可靠保證自衛性的戰爭遏制力升級的戰略戰術方針，並提出了相關任務」。

據報導，大會還作出多項組織人事任免，朴泰成被補選為勞動黨中央委員會政治局常委，並被任命為總理，外務相崔善姬被補選為勞動黨中央委員會政治局委員。

北韓勞動黨第8屆中央委員會第11次全體會議，為這一年畫下句點。這一年內金正恩與俄羅斯總統普亭舉行高峰會，並簽署共同防禦等項協議。美國和南韓則批評北韓與俄羅斯的軍事合作，包括北韓派兵替俄羅斯攻打烏克蘭。