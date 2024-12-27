亞塞拜然航空墜機仍有29人生還 機長解危獲讚英雄

25日上午在哈薩克西部墜毀的亞塞拜然航空班機有22人奇蹟生還，歸功於墜機前機長等機組人員臨危不亂，善盡職責並安撫乘客。圖為受傷人員被送回阿塞拜然首都巴庫。(路透)

25日上午在哈薩克 西部墜毀的亞塞拜然航空(Azerbaijan Airlines)班機雖然造成38人死亡，但由於墜機前機長等機組人員善盡職責並安撫乘客，才使得傷亡人數降低，他們臨危不亂的救人精神獲得稱讚，被譽為英雄。

歐洲新聞台(Euronews)與商業內幕(Business Insider)報導，這架巴西 航空工業190型(Embraer 190)飛機一共載了37名亞塞拜然人、6名哈薩克人、3名吉爾吉斯人以及16位俄羅斯 人。墜機後共有29人生還，38人不幸罹難。機長克申尼金(Igor Kshnyakin)、副機長卡良尼諾夫(Aleksandr Kalyaninov)以及座艙長阿利耶娃(Hokuma Aliyeva)在墜機中喪生，另兩名空服員倖存並送往醫院接受治療。

如今隨著更多班機最後時刻細節浮出後，機組人員在最後一刻仍盡力拯救乘客的行為獲得讚揚。從乘客在飛行途中拍攝的影片，可以聽到座艙長阿利耶娃試圖安慰乘客的聲音。她的家人表示，阿利耶娃自2016年起在亞塞拜然航空工作，是一位「開朗的人」，「她總是告訴我們要為她感到自豪」。

根據亞塞拜然航空的資料，機長克申尼金飛行時數超過1萬5000小時，專家表示，他和副機長卡良尼諾夫展現了卓越的飛行技術，成功操控受損的飛機飛越里海，在距離阿克套機場跑道前僅三公里處緊急迫降。

專家從墜機現場及飛機殘骸的影像推斷，飛機的左側水平尾翼似乎被碎片擊穿，導致飛機失去了大部分液壓系統，包括方向舵控制。分析影片後也發現，機長一度被迫只能變換飛機速度，例如向下俯衝以增加速度並藉由爬升以減速，以便操縱飛機，最後沒有讓飛機平穩降落的選擇，機長只能在無法進行平飄(flare)的情況下嘗試迫降。

亞塞拜然航空總裁勒扎耶夫(Samir Rzayev) 25日表示，兩名機長的英勇行為將永遠被紀念。他說，「儘管這場不幸事故造成我們國家重大損失，機組人員在最後一刻仍英勇地堅守職責，並將人命置於首位，都將讓他們的名字永載史冊。」

亞塞拜然航空表示，該架飛機曾在去年10月全面檢修。