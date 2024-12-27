克宮：亞塞拜然客機墜毀調查出爐前 任何假設都是錯的
亞塞拜然航空客機墜毀事件的原因尚在調查，克里姆林宮警告外界不要散布對事件原因的揣測。
空難發生後有關肇事原因的傳言四起，路透引述四名亞塞拜然的消息人士聲稱，飛機是遭俄羅斯防空系統擊落。
歐洲新聞台(Euronews)也引述亞塞拜然政府消息稱，俄羅斯防空系統「鎧甲-S」(Pantsir-S)當時發射一枚地對空飛彈，應對車臣首府格羅茲尼(Grozny)上空的無人機活動，期間飛彈擊中客機並在飛機旁邊爆炸。自俄烏戰爭爆發後，車臣地區本月開始成為烏方無人機的攻擊目標。
克宮新聞秘書佩斯科夫(Dmitry Peskov)26日就此警告，「在調查得出結論之前，提出任何假設都是錯誤的，我們不會這樣做，任何人也不應這樣做，我們需要等待完成調查」。
哈薩克副總理波茲姆巴耶夫(Kanat Bozumbayev)也警告，不要在調查還處於初步階段時就妄下結論。他向哈薩克媒體表示，警方與檢察官辦公室正在調查，現在談論任何事情都為時過早，所有傳言純粹是炒作。
亞塞拜然總統阿利耶夫(Ilham Aliyev)也回應了佩斯科夫的警告，指出 「現在有各種各樣的理論，但現在討論這些說法還為時過早，必須徹底調查此事。」他表示「墜機原因尚不清楚」，亞塞拜然已啟動自己的調查。
阿利耶夫指出，由於「天氣狀況惡化」的關係，航班改變了航線，同時在降落機場時「發生了著陸事故」。
不過亞塞拜然一些媒體的評論員表示，亞塞拜然政府是希望俄羅斯承認擊落客機。他們指出，政府為免惹惱俄羅斯總統普亭，故很難直接指責俄羅斯，除非莫斯科承認擊落這架飛機。
目前有關空難原因的推測，主要包括︰鳥擊、技術問題、防空飛彈彈片造成的損壞、環境和天氣條件的影響等。
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