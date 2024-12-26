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南亞海嘯20年悼22萬罹難者 倖存者曾怕海浪聲 多國預警更完善

編譯中心╱綜合25日電
南亞大海嘯20周年之際，印尼亞齊民眾聚集在海灘悼念。(路透)
南亞大海嘯20周年之際，印尼亞齊民眾聚集在海灘悼念。(路透)

2004年的南亞大海嘯到26日屆滿20年，海嘯帶走南亞各國逾22萬條性命，光是在泰國就遺留下1000至2000名的孤兒。當年的孩子已經成年自力更生，回想當年的災難仍歷歷在目，為此，亞洲各地26日紛紛舉行海濱紀念活動和宗教儀式。

綜合外電報導，2004年12月26日當天，印尼蘇門答臘島亞齊省西岸發生規模9.1地震，產生了一波波巨浪，衝擊了14個國家的海岸線，包括印尼及索馬利亞等國家。這場大海嘯共造成22萬6408人喪命。據報導，印尼是死亡人數最多的國家，光是其西部海岸就有逾16萬人喪生。

為此，亞洲各地26日紛紛舉行海濱紀念活動和宗教儀式，包括印尼、斯里蘭卡、印度及泰國等災情最嚴重的國家。

畢倫和妻子是泰國南部邦瓦區的漁民，他們靠這一片海養家活口，然而在20年前的南亞大海嘯奪走畢倫的父母，當時8歲的他成了孤兒。而和他一樣遭遇的孩子，光是在泰國就有1000到2000人。

倖存的畢倫從此害怕海浪聲，一度夜夜失眠。後來從家鄉帕通島搬到邦瓦區的親戚家，才慢慢撫平傷痛。倖存者畢倫說：「這片海讓我同時感到悲傷和喜悅，提醒我失去的事物，但也塑造了今日的我。」

印尼60歲家庭主婦尼拉瓦提（Nilawati）也在當年悲劇中失去了兒子及母親，她表示：「希望我們永遠不要再經歷一次。」

印尼70歲倖存者、漁民巴哈魯丁（Baharuddin Zainun）指出：「我的孩子、妻子、父親、母親及所有手足都被沖走。其他人也感受到同樣的悲劇。」

當年重災區印尼亞齊省的代省長薩夫里扎表示，這場災難是全世界應記取的教訓，因此在災難發生後，多國政府以美國在太平洋的6個探測浮標網絡為基礎，建立了一個更完善的海嘯資訊及預警系統，以防悲劇重演。

薩夫里扎強調每年舉行海嘯預警演練的重要性：「這項（演練）活動每年都要進行，以作為演練和紀念的一種方式，因為地震和海嘯隨時可能發生。」

該套系統被稱為深海海嘯評估及報告系統（DART），目前在世界各地有74個浮標，監測來自海底地震感測器的信號和水位變化。這些浮標以電池供電，須每兩年更換一次。印尼地震觀察員胡杜迪拉說，一旦發生5級以上地震，該系統可快速發送電話短訊和無線電訊息通知居民，提示可能發生海嘯的風險。

35--南亞大海嘯20周年，遊客參觀位於印尼亞齊省的亞齊海嘯博物館。(路透)　 ...
35--南亞大海嘯20周年，遊客參觀位於印尼亞齊省的亞齊海嘯博物館。(路透)　 　

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