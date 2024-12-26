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2大原因…伊朗放寬網路 解禁WhatsApp、Google Play

編譯中心╱綜合25日電
伊朗放寬網路使用限制，解禁WhatsApp和Google Play等平台。(美聯社)
伊朗放寬網路使用限制，解禁WhatsApp和Google Play等平台。(美聯社)

伊朗當局決定放寬部分民眾使用網路的限制措施，解除對Meta旗下通訊平台WhatsApp與Google Play的禁令。

伊朗國營通訊社（IRNA）報導，當地網路最高委員24日一致通過放寬限制措施，包括解禁一些獲廣泛使用的外國平台，包括WhatsApp及Google Play等。並指解禁將分階段進行，將不限於少數平台。

伊朗在2022年爆發反政府示威浪潮，當局宣布禁止民眾使用WhatsApp及Google Play。除了這兩個應用程式，伊朗之前已禁止或限制民眾使用臉書、X及YouTube等服務。

媒體分析指，伊朗今次決定是因應當前經濟及外交遭遇挑戰，安撫國內反對派的舉措。

批評限制措施的人認為，管制措施讓國家付出了高昂的代價。伊朗總統社會事務助理拉比伊（Ali Rabiei）在X平台上表示：「這些限制措施除了激怒人們和增加人們的生活成本外，一無所獲」。

不過，也有人不滿互聯網解禁。當地報章稱290名議員中，有136人致函最高委員會，稱解禁互聯網是「送給敵人們的禮物」，呼籲只准認可穆斯林社會價值觀，並遵守伊朗法律的平台解禁。

自2009年反對強硬派總統艾哈邁迪內賈德連任的抗議活動以來，facebook、X、YouTube、Telegram、Instagram和WhatsApp等全球最廣泛使用的應用程式陸續被伊朗禁用。根據自由之家發表的年度「互聯網自由度評分」排名中，伊朗是全球最低分的三個國家之一。

伊朗 解禁 WhatsApp

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