亞塞拜然客機墜毀／機身前部爆炸燒毀 29倖存者都坐機尾

亞塞拜然航空客機25日墜毀哈薩克西部城市，38人死亡、29人生還；搜索小組已找到黑盒子，調查空難原因。(歐新社)

亞塞拜然航空公司客機墜毀爆炸，從客機出事前一刻拍下的視頻顯示機艙內一片混亂，乘客非常驚恐，有些人在祈禱，艙內有明顯的損壞，有些氧氣面罩掉落。

當救援人員從折斷的飛機尾部機艙內搜救時，可以看到有多人躺在地上，令人意外的是仍然有人生還。據悉空難中的29名倖存者都是坐在飛機後部，前部則在爆炸大火中嚴重燒毀，這部分的乘客無一生還。

從現場所見，當飛機折斷後，驚魂未定、滿身鮮血的生還乘客從尚存的機身部分踉蹌逃出來。有些人逃離後驚得癱瘓在地上已難走動，另外一些人仍設法走遠，擔心飛機會再爆炸。

視頻中可以聽到飛機上一名女子對救援人員大喊：「請幫幫我！」一名消防員問她是否需要幫助才能站起來，最後將她從飛機殘骸裡救了出來。

34歲的俄羅斯 女子葉夫斯蒂涅娃(Kristina Evstigneeva)是生還者之一，但傷勢情況嚴重，要接受腦部手術。她講述了飛機墜毀的經過，說飛機在墜毀前在空中盤旋了大約一個小時，空姐提醒說這是一次緊急降落，大家需要低下頭。

在下降過程中，她感覺到機身受到一次撞擊，就好像有鳥撞到了發動機，「先後發生兩次撞擊，飛機右側整個被撞掉了，前部發生爆炸，當我恢復意識時看到我的腿被壓住了」。

另一倖存者表示，飛機墜落前已發生兩次緊急情況，先是飛機在空中與一群鳥相撞，其中一隻擊中發動機。幾分鐘後機艙內的氧氣罐發生爆炸，導致飛機開始急速墜落，這時不少乘客瞬間失去知覺。