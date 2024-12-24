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南韓發現北韓疑增兵援俄 提供自殺無人機 指有2目的

編譯中心╱綜合23日電
南韓軍方發現，北韓有向俄羅斯增兵跡象；圖為北韓領導人金正恩視察軍隊。(朝中社)
南韓軍方發現，北韓有向俄羅斯增兵跡象；圖為北韓領導人金正恩視察軍隊。(朝中社)

南韓軍方發現北韓有向俄羅斯增派兵力和武器等跡象，並提供自殺式無人攻擊機。韓軍還研判，北韓在邊境地區加強戒備，並可能隨時發起彈道導彈挑釁。此外，烏國總統澤倫斯基23日表示，增援俄國的北韓軍隊已有超過3000人在庫斯克州的戰鬥中傷亡。

韓聯社報導，南韓聯合參謀本部（聯參）23日表示，軍方認為北韓有可能為俄方增派兵力，目前被派往俄羅斯的北韓軍隊至少有1100名官兵陣亡。軍方分析認為，在此背景下，北韓仍在準備增派兵力。

南韓還發現，北韓為俄羅斯提供240毫米多管火箭砲、170毫米自行火砲等武器，還有跡象表明，北韓準備向俄方提供自殺式無人攻擊機。聯參分析認為，北韓試圖借俄烏戰爭之機消耗老舊武器，並在戰場上積累作戰經驗，由此實現常規戰力的現代化，這將對南韓構成威脅。

另據中央社引述法新社報導，烏克蘭部隊今年8月揮軍進入俄羅斯庫斯克州並攻占部分領土迄今，澤倫斯基23日表示，增援俄國的北韓軍隊已有超過3000人在庫斯克州的戰鬥中傷亡。

澤倫斯基提到，他已經收到烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）對於庫斯克地區情勢的匯報，並警告「北韓向俄羅斯軍隊增援更多部隊和軍事裝備的風險」。

他強調，全世界需要明白「莫斯科與平壤之間日益加強合作」，會造成「北韓半島周邊及鄰近地區或水域不穩定的風險」有相對應攀升。

韓聯社報導，北韓軍隊本月起實施冬季演習，但並無準備發起挑釁的異常動靜。

南韓發現北韓軍隊最近在軍事分界線（MDL）一帶部署數千名兵力，在防護墻上端設置鐵柵欄，總長約40公里。此舉被認為在防止北韓軍人和居民越界南下。

南韓發現北韓在多處安裝用於空飄氣球的設備，並研判北韓隨時都能向南韓空飄氣球。

南韓分析指出，北韓恐難在年內發射偵察衛星。鑑於北韓生產和轉移固體燃料彈道導彈彈體、落實國防發展五年規畫、美國總統即將就職等情況，北韓有可能在年底勞動黨全會前後發射中遠端彈道導彈（IRBM）級別的高超音速導彈。

南韓軍方發現，北韓有向俄羅斯增兵跡象；圖為2023年2月北韓軍成立75周年閱兵式...
南韓軍方發現，北韓有向俄羅斯增兵跡象；圖為2023年2月北韓軍成立75周年閱兵式參與部隊。(朝中社)

北韓 南韓 俄羅斯

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