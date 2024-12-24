未受邀出席川普就職 韓外交官認了：還在等通知

南韓抗議者22日在首爾南部朝鮮農民聯盟組織的集會上，呼籲逮捕總統尹錫悅。(歐新社)

距離美國候任總統川普 1月20日宣誓就職不到1個月，南韓 政府尚未收到川普就職典禮的邀請，外界提出南韓應盡快確定前往美國特使，以及加速與川普團隊的溝通。

南韓NEWS1報導，川普已邀請中國國家主席習近平出席他的就職典禮，而義大利總理、薩爾瓦多與阿根廷總統皆已受邀，儘管外國領導人受邀出席美國總統就職極為罕見。

報導指出，通常美國總統的就職典禮會由美國國會的就職準備委員會與國務院，共同向各國政府詢問外交使節的參加意向，並以國務院名義發送邀請函。

不過，川普是透過親信以各種方式確認就職典禮的邀請與參加意向。至今，南韓尚未收到正式邀請，這表明與川普陣營的溝通並不順暢。

一位南韓外交部資深官員告訴News1，「邀請大使的過程是在川普交接委員會成立、就職委員會成立後才進行的，到目前為止，我們政府還沒有收到來自川普方的正式邀請，但預計邀請大使參加就職典禮的習慣至少還會繼續，但其他情況完全無法預測」。

南韓總統尹錫悅 遭國會表決通過彈劾，目前停職中，由國務總理韓悳洙代理職務。韓聯社報導，南韓憲法法院23日表示，對於寄送給總統尹錫悅的彈劾案相關文件遭拒收問題，將「直接視作送達」，尹錫悅彈劾案將如期於本月27日進行首次審理。

報導指出，儘管憲法法院嘗試透過郵寄、親送和電子公文等方式與尹錫悅聯繫，尹錫悅已拒收文件達一周左右。

憲法法院發言人千宰賢（音譯）在例行記者會中表示，根據憲法法院的先例，文件抵達收信地址時即具送達效力，即使尹錫悅方面拒收也不影響送達效力生效。

此外，憲法法院還曾要求尹錫悅於24日前提交「12.3緊急戒嚴事件」相關國務會議紀要和戒嚴令等證據。但考慮到尹錫悅拒收彈劾案相關文件，也未提交律師委任書，他是否會在明天前提出相關資料目前仍不得而知。