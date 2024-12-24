我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

齊秦驚傳「肺癌末期」太太闢謠：求求各位別咒了

雪梨雙屍案台灣老公被起底 賭又毒 妻對爛債毫不知情

未受邀出席川普就職 韓外交官認了：還在等通知

編譯中心╱綜合23日電
南韓抗議者22日在首爾南部朝鮮農民聯盟組織的集會上，呼籲逮捕總統尹錫悅。(歐新社)
南韓抗議者22日在首爾南部朝鮮農民聯盟組織的集會上，呼籲逮捕總統尹錫悅。(歐新社)

距離美國候任總統川普1月20日宣誓就職不到1個月，南韓政府尚未收到川普就職典禮的邀請，外界提出南韓應盡快確定前往美國特使，以及加速與川普團隊的溝通。

南韓NEWS1報導，川普已邀請中國國家主席習近平出席他的就職典禮，而義大利總理、薩爾瓦多與阿根廷總統皆已受邀，儘管外國領導人受邀出席美國總統就職極為罕見。

報導指出，通常美國總統的就職典禮會由美國國會的就職準備委員會與國務院，共同向各國政府詢問外交使節的參加意向，並以國務院名義發送邀請函。

不過，川普是透過親信以各種方式確認就職典禮的邀請與參加意向。至今，南韓尚未收到正式邀請，這表明與川普陣營的溝通並不順暢。

一位南韓外交部資深官員告訴News1，「邀請大使的過程是在川普交接委員會成立、就職委員會成立後才進行的，到目前為止，我們政府還沒有收到來自川普方的正式邀請，但預計邀請大使參加就職典禮的習慣至少還會繼續，但其他情況完全無法預測」。

南韓總統尹錫悅遭國會表決通過彈劾，目前停職中，由國務總理韓悳洙代理職務。韓聯社報導，南韓憲法法院23日表示，對於寄送給總統尹錫悅的彈劾案相關文件遭拒收問題，將「直接視作送達」，尹錫悅彈劾案將如期於本月27日進行首次審理。

報導指出，儘管憲法法院嘗試透過郵寄、親送和電子公文等方式與尹錫悅聯繫，尹錫悅已拒收文件達一周左右。

憲法法院發言人千宰賢（音譯）在例行記者會中表示，根據憲法法院的先例，文件抵達收信地址時即具送達效力，即使尹錫悅方面拒收也不影響送達效力生效。

此外，憲法法院還曾要求尹錫悅於24日前提交「12.3緊急戒嚴事件」相關國務會議紀要和戒嚴令等證據。但考慮到尹錫悅拒收彈劾案相關文件，也未提交律師委任書，他是否會在明天前提出相關資料目前仍不得而知。

川普 尹錫悅 南韓

上一則

天冷+感冒 教宗取消窗口祈禱 改線上直播

下一則

呼叫器炸彈案 以色列特工揭祕：10年前就布局

延伸閱讀

強生處理撥款案 惹川普及共和黨不滿 連任眾院議長生波

強生處理撥款案 惹川普及共和黨不滿 連任眾院議長生波
川普有意控制格陵蘭與巴拿馬運河 再掀區域口角

川普有意控制格陵蘭與巴拿馬運河 再掀區域口角
暗示另有去處… 川普二媳婦 退出遞補佛州聯邦參議員

暗示另有去處… 川普二媳婦 退出遞補佛州聯邦參議員
川普就職首日 美加密貨幣產業籲簽行政命令促進發展

川普就職首日 美加密貨幣產業籲簽行政命令促進發展

熱門新聞

33歲中國女子李卓君和台灣裔丈夫陳家寶疑雙雙遇害。（取材自X平台）

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

2024-12-17 03:21
33歲中國女子李卓君和台裔丈夫陳家寶雙雙遇害。(取自新南威爾斯州警務處官網)

雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情

2024-12-18 22:50
烏克蘭軍方在社群平台Telegram上發布數十名北韓士兵遺體排放在雪地上的畫面。（取材自@ngarmy3HH144Inf在X的照片）

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

2024-12-16 04:28
遭丈夫下藥供至少50名男子性侵的72歲法國女子吉賽兒，19日抵達亞維儂法庭聆聽判決。（路透）

法國72歲夫迷昏妻供逾50男性侵震驚全球 法院判決出爐

2024-12-19 06:08
英國哈利王子與妻子梅根。(取自Instagram)

哈利梅根公布2024聖誕賀卡 睽違3年罕秀兒女照

2024-12-18 00:30
英國哈利王子與妻子梅根16日公開由6張照片拼貼而成的聖誕賀卡。（取材自instagram）

哈利梅根2024聖誕卡曝光 3年來首度公開一家4口合照

2024-12-19 01:21

超人氣

更多 >
人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事
人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命

人生下半場爆發：4生肖大器晚成 愈活愈好命
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」

射鵰高手版預告釋出 粉絲讚肖戰「就是心目中的郭靖」
房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌

房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌