聖誕市集恐襲 德無視沙國4度示警 稱「不構成危險」

德國馬德堡市民22日在遇襲後停開的聖誕市集現場附近點起燭光和獻花，悼念死者。市內另有極右團體發起的反移民示威。（路透）

德國 馬德堡市20日發生沙裔男子塔利布（Taleb al-Abdulmohsen）駕車衝撞聖誕市集人群的攻擊事件，造成5人死亡、超過200人受傷；美國有線新聞網絡（CNN）稱，沙烏地阿拉伯 曾四度警告德國提防這名沙裔醫生，但德國當局無視警告，並認為其「不構成具體危險」。

CNN引述消息人士稱，沙烏地阿拉伯早於2007年、即塔利布逃往德國的一年後，便警告德國提防塔利布。沙烏地阿拉伯認為此人是一名逃犯，並在2007年至2008年期間要求引渡，但德國當局因對塔利布回國後安全的擔憂而拒絕引渡。

另一名消息人士透露，沙烏地阿拉伯在4份官方通知中提醒德國注意此人，其中3份被稱為「口頭通知」，發送給德國情報部門，一份發送給德國外交部，但消息人士指所有的警告都被忽略。

德國「明鏡周刊」引述安全消息人士說法指出，沙國情報機構一年前曾警告德國聯邦情報局，因為塔利布在推文中威脅，德國將為對待沙國難民的方式付出「代價」。

塔利布曾在社群媒體寫道：「有沒有不用炸掉德國大使館或隨機屠殺德國公民，就能在德國取得正義的途徑？…如果有人知道，請告訴我。」

德國「世界報」也引用安全消息人士報導稱，德國地方警察和聯邦警察去年曾對塔利布進行「風險評估」，但結論認為他「不構成具體威脅」。

德國總理蕭茲 譴責這起馬德堡市攻擊事件「糟糕、瘋狂」，並在即將迎來明年2月23日國會大選的高度緊張政治氛圍下，呼籲國家團結。

然而，隨著德國媒體不斷挖掘塔利布的過去，本就強烈反對蕭茲政府的極右與極左派，更是頻頻大力批評。

極右翼「德國另類選擇黨」（AfD）黨鞭鮑曼（Bernd Baumann）要求蕭茲召開聯邦議院特別會議討論「悲慘」的安全形勢，並稱這是對受害者的最基本責任。

極左政黨「莎拉瓦根克內希特聯盟」（BSW）則要求內政部長費瑟（Nancy Faeser）解釋，「為何先前這麼多的提示和警告都被忽視」。

德國「畫報」（Bild）指控，「德國當局通常只會在外國情報機構警告時，才會及時發現攻擊計畫」，「畫報」並呼籲在選舉後全面改革，徹底「改善國內安全問題」。

另一方面，警方22日表示，嫌犯塔利布面臨5項謀殺罪、多項謀殺未遂罪和重傷罪指控。