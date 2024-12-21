我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不必花大錢翻修房子 八種簡單方式省下可觀電費

卸任前夕 拜登政府再宣布軍援台灣5.7億美元

少數政府下台又一人？關鍵盟友將提不信任案 加總理杜魯多位置不保

編譯梁采蘩／即時報導
加拿大總理杜魯多距離下台看似更近一步，原因是他的一個重要政治盟友表示將採取行動，推翻執政的自由黨少數政府，觸發國會大選。(路透)
加拿大總理杜魯多距離下台看似更近一步，原因是他的一個重要政治盟友表示將採取行動，推翻執政的自由黨少數政府，觸發國會大選。(路透)

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）距離下台看似更近一步，原因是他的一個重要政治盟友表示將採取行動，推翻執政的自由黨少數政府，觸發國會大選。

民主國家如日本、南韓、德國、法國在上回各自的大選中都是執政黨無法單一過半，必須與友黨或更多政黨組成聯合政府。這樣的後果是政局容易陷入不穩定，如同2024年邁入尾聲之際，日韓德法政壇呈現的局面，如今加拿大也加入這行列。

路透報導，新民主黨領袖駔勉誠（Jagmeet Singh）此前協助杜魯多保住總理職位。20日他表示，將在下議院明年1月27日冬季休會結束後，提出正式的不信任動議。

如果所有反對黨支持該動議，杜魯多將在擔任總理超過9年後下台，並舉行大選。

過去18個月的多項民調顯示，由於選民對高物價及住房危機的疲憊與憤怒，使得自由黨的支持率大幅下滑，並可能在選舉中慘敗給最大在野黨、立場中間偏右的保守黨。

新民主黨與自由黨一樣，旨在吸引中左派選民支持，但駔勉誠批評杜魯多太受制於大企業的利益。

「無論誰領導自由黨，這個政府的時辰已到。我們將在下議院的下次會期明確提出不信任動議，」駔勉誠表示。

在野的保守黨此前曾三次發起不信任動議，但均因未得到新民主黨的支持無果而終。

加拿大副總理兼財政部長方慧蘭16日請辭，自曝與總理杜魯多在應對川普的關稅威脅方面意見分歧。此事讓杜魯多與自由黨政府的支持度大受打擊。民調顯示，67%受訪者認為杜魯多應下台；保守黨支持度領先自由黨25個百分點，創歷史新高。

杜魯多

上一則

開車衝撞德國聖誕市集釀死傷 嫌犯曾發文「屠殺德國人」

下一則

阿根廷總統「對歌劇熱情」 擁75%義血統已獲公民身分

延伸閱讀

加拿大總理改組內閣 當務之急是這些事

加拿大總理改組內閣 當務之急是這些事
川普再補2刀 罵方慧蘭「十足毒害」 嘲杜魯多「加拿大州長」

川普再補2刀 罵方慧蘭「十足毒害」 嘲杜魯多「加拿大州長」
「總理已過保鮮期」杜魯多遭逼宮 傳他考慮辭職或讓國會休會

「總理已過保鮮期」杜魯多遭逼宮 傳他考慮辭職或讓國會休會
不滿杜魯多應對川普關稅戰方針 加拿大財長方慧蘭辭職

不滿杜魯多應對川普關稅戰方針 加拿大財長方慧蘭辭職

熱門新聞

33歲中國女子李卓君和台灣裔丈夫陳家寶疑雙雙遇害。（取材自X平台）

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

2024-12-17 03:21
時尚品牌Mango創辦人兼老闆安迪奇(Isak Andic)在西班牙山區發生事故身亡。(美聯社)

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

2024-12-14 14:35
33歲中國女子李卓君和台裔丈夫陳家寶雙雙遇害。(取自新南威爾斯州警務處官網)

雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情

2024-12-18 22:50
烏克蘭軍方在社群平台Telegram上發布數十名北韓士兵遺體排放在雪地上的畫面。（取材自@ngarmy3HH144Inf在X的照片）

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

2024-12-16 04:28
遭丈夫下藥供至少50名男子性侵的72歲法國女子吉賽兒，19日抵達亞維儂法庭聆聽判決。（路透）

法國72歲夫迷昏妻供逾50男性侵震驚全球 法院判決出爐

2024-12-19 06:08
南韓總統尹錫悅(左)與第一夫人金建希。(美聯社)

尹錫悅彈劾案表決通過 韓媒預料將與第一夫人隱居官邸

2024-12-14 09:08

超人氣

更多 >
好市多熱門聖誕商品回歸 顧客怨：以前半價就買得到

好市多熱門聖誕商品回歸 顧客怨：以前半價就買得到
她退休後減去這6項花費 每月省下575元

她退休後減去這6項花費 每月省下575元
天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬

天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬
WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他

WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他
這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單