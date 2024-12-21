聖誕市集衝撞事件勾起德國人恐攻記憶 助長極右派崛起
德國馬德堡鎮(Magdeburg)一處聖誕市集發生車輛衝撞人群事件，每日郵報(Dailymail)記者哈德曼(Robert Hardman)敘述親訪德國的觀察，稱德國民眾既害怕但也預期到難民會在聖誕節發難，民眾的故事和恐懼描繪出德國動盪的情景，最新的暴行只會加劇分裂。
哈德曼指出，德國民眾都記得2016年在柏林的一個聖誕市集上，一名尋求庇護失敗的突尼西亞人駕駛一輛贓車衝入人群，造成13死56傷。在埃森(Essen)區不到四個月前，索林根(Solingen)鎮慶祝多元化節日時一名已經違反驅逐令、失去庇護的26歲敘利亞男子持刀攻擊，造成路人三死五重傷。
這兩起攻擊均與恐怖組織伊斯蘭國(IS)有關，三周前警方才攔截一名尋求庇護的37歲伊拉克人，他計畫駕駛裝滿爆炸物的車輛駛入奧格斯堡聖誕市集。
哈德曼一周前正在埃森，他說8日逛聖誕市集時氛圍安詳，直到突然被「真主至大」的唱頌打斷，一大群喧鬧的阿拉伯年輕人衝過市集高喊口號、揮舞旗幟，持續一個多小時。據報遊行人數超過1萬人，雖然和平收場，但已讓德國民眾心生畏懼。由於敘利亞的阿塞德(Bashar al-Assad)政權剛垮台，所有這些被驅逐出家園的敘利亞難民都想慶祝。
德國前總理梅克爾2015年接收超過100萬敘利亞難民，但民眾深感財務窘迫，懷疑這等慷慨有何意義。最新恐攻也恰逢德國政府內爆，總理蕭茲16日未通過信任投票，他的三黨聯合政府也因此崩潰，將於明年2月底提前舉行國會大選；移民議題現成為關鍵議題，極右派可能因此崛起。
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