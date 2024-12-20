願公開審判播影片 法集體強暴案受害者成女權新偶像

吉賽爾·畢立可(右)長期被前夫等51名男子迷姦，被告全被判有罪；她勇敢應訊，受到全法國讚賞。(歐新社)

法國亞維農(Avignon)法庭主審法官19日在全國矚目下，判處51名被告男子強暴婦女吉賽爾·畢立可(Gisèle Pelicot)全都有罪。這些男子近十年來陸續應吉賽爾結婚50年的丈夫多明尼克(Dominique Pelicot)之邀，於吉賽爾被下藥接近昏迷之際，在她臥房強暴她。

這場震驚法國的審判持續近四個月，受害者吉賽爾因勇敢允許此案公開審判，成為女權主義偶像。法國被認為是「#MeToo」運動幾乎沒有引起關注的國家；吉賽爾挺身而出，全面揭露了強暴受害者面臨的恐怖。

吉賽爾19日表示：「我希望9月2日開始的審判，開啟了社會參與辯論 的大門。我從未後悔過我的決定。」她並說，來自世界各地的支持讓她得到力量，在漫長審判過程中持續重回法庭，即便法庭上必須播放強暴影片。

吉賽爾72歲的丈夫多明尼克承認對妻子下藥近十年，主審法官判他最高20年徒刑，其餘參與強暴者被判處六年至九年徒刑。

這場審判揭露了許多令人錯愕的不堪內容。吉賽爾是大型上市公司退休 經理，當上祖母的她本以為自己生活幸福。但2020年底，警察逮捕她丈夫並告訴她遭受虐待，她才明白自己為何會嚴重脫髮和體重下降，記憶力反覆喪失，她以為自己患了阿茲海默症 或腦瘤。

多明尼克承認他多年來持續將安眠藥壓入妻子食物和飲料中，以便在她接近昏迷狀態下強暴她；然後他邀請數十名網路認識的男子加入他的強暴行列並拍下強暴過程，不收分文費用。

此案引起極大關注的部分原因是，同意參與強暴的男性人數眾多，而且都是普通人。法國新聞媒體稱他們為「一般男人」(Monsieur Tout-le-monde)。專家表示，這些被告年齡從26歲到74歲不等，有商人、消防員、卡車司機、記者、護士，他們的鄰家男人形象，打破了「強暴犯怪物」神話。

吉賽爾在法庭總結陳詞時表示，「許多受害者的故事是被隱藏起來的。我想告訴她們，我們有著同樣的掙扎。我相信我們有能力共同把握未來，讓每個人無論男女，都能基於尊重和相互理解，和諧共存。」