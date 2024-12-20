我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

睡覺時拳打腳踢、罵髒話？ 醫師：5年內近一半出現帕金森氏症

失聯好幾天 密爾比達1家4口陳屍公寓

願公開審判播影片 法集體強暴案受害者成女權新偶像

記者胡玉立／綜合報導
吉賽爾·畢立可(右)長期被前夫等51名男子迷姦，被告全被判有罪；她勇敢應訊，受到全法國讚賞。(歐新社)
吉賽爾·畢立可(右)長期被前夫等51名男子迷姦，被告全被判有罪；她勇敢應訊，受到全法國讚賞。(歐新社)

法國亞維農(Avignon)法庭主審法官19日在全國矚目下，判處51名被告男子強暴婦女吉賽爾·畢立可(Gisèle Pelicot)全都有罪。這些男子近十年來陸續應吉賽爾結婚50年的丈夫多明尼克(Dominique Pelicot)之邀，於吉賽爾被下藥接近昏迷之際，在她臥房強暴她。

這場震驚法國的審判持續近四個月，受害者吉賽爾因勇敢允許此案公開審判，成為女權主義偶像。法國被認為是「#MeToo」運動幾乎沒有引起關注的國家；吉賽爾挺身而出，全面揭露了強暴受害者面臨的恐怖。

吉賽爾19日表示：「我希望9月2日開始的審判，開啟了社會參與辯論的大門。我從未後悔過我的決定。」她並說，來自世界各地的支持讓她得到力量，在漫長審判過程中持續重回法庭，即便法庭上必須播放強暴影片。

吉賽爾72歲的丈夫多明尼克承認對妻子下藥近十年，主審法官判他最高20年徒刑，其餘參與強暴者被判處六年至九年徒刑。

這場審判揭露了許多令人錯愕的不堪內容。吉賽爾是大型上市公司退休經理，當上祖母的她本以為自己生活幸福。但2020年底，警察逮捕她丈夫並告訴她遭受虐待，她才明白自己為何會嚴重脫髮和體重下降，記憶力反覆喪失，她以為自己患了阿茲海默症或腦瘤。

多明尼克承認他多年來持續將安眠藥壓入妻子食物和飲料中，以便在她接近昏迷狀態下強暴她；然後他邀請數十名網路認識的男子加入他的強暴行列並拍下強暴過程，不收分文費用。

此案引起極大關注的部分原因是，同意參與強暴的男性人數眾多，而且都是普通人。法國新聞媒體稱他們為「一般男人」(Monsieur Tout-le-monde)。專家表示，這些被告年齡從26歲到74歲不等，有商人、消防員、卡車司機、記者、護士，他們的鄰家男人形象，打破了「強暴犯怪物」神話。

吉賽爾在法庭總結陳詞時表示，「許多受害者的故事是被隱藏起來的。我想告訴她們，我們有著同樣的掙扎。我相信我們有能力共同把握未來，讓每個人無論男女，都能基於尊重和相互理解，和諧共存。」

退休 阿茲海默症 辯論

上一則

想知道能活多久？這款AI「死亡時鐘」App能預測時間

下一則

法強暴案50名加害者是誰？司機、木匠等「一般男人」

延伸閱讀

風暴肆虐法國馬約特島「恐數千人喪命」 馬克宏抵當地視察

風暴肆虐法國馬約特島「恐數千人喪命」 馬克宏抵當地視察
法國72歲夫迷昏妻供逾50男性侵震驚全球 法院判決出爐

法國72歲夫迷昏妻供逾50男性侵震驚全球 法院判決出爐
法國航空母艦打擊群2025年泊靠日本 劍指中國

法國航空母艦打擊群2025年泊靠日本 劍指中國
強烈氣旋襲法國馬約特島 紅十字會逾200名志工恐失蹤

強烈氣旋襲法國馬約特島 紅十字會逾200名志工恐失蹤

熱門新聞

33歲中國女子李卓君和台灣裔丈夫陳家寶疑雙雙遇害。（取材自X平台）

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

2024-12-17 03:21
時尚品牌Mango創辦人兼老闆安迪奇(Isak Andic)在西班牙山區發生事故身亡。(美聯社)

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

2024-12-14 14:35
33歲中國女子李卓君和台裔丈夫陳家寶雙雙遇害。(取自新南威爾斯州警務處官網)

雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情

2024-12-18 22:50
烏克蘭軍方在社群平台Telegram上發布數十名北韓士兵遺體排放在雪地上的畫面。（取材自@ngarmy3HH144Inf在X的照片）

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

2024-12-16 04:28
示意圖。（取自123RF）

存7000萬爽退休 日71歲翁帶妻「搭商務艙」遊世界 揮霍6年後悔了

2024-12-11 13:10
南韓總統尹錫悅(左)與第一夫人金建希。(美聯社)

尹錫悅彈劾案表決通過 韓媒預料將與第一夫人隱居官邸

2024-12-14 09:08

超人氣

更多 >
吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　
好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回

好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回
芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣

芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣
助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕

助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕
川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事

川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事