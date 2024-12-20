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法強暴案50名加害者是誰？司機、木匠等「一般男人」

編譯尤寶琪／綜合報導
吉賽爾·畢立可長期被前夫等51名男子迷姦案審理期間，全法關注；當51人全被判有罪的消息傳出，法庭外的關心人士一陣歡呼。(歐新社)
吉賽爾·畢立可長期被前夫等51名男子迷姦案審理期間，全法關注；當51人全被判有罪的消息傳出，法庭外的關心人士一陣歡呼。(歐新社)

法國72歲的婦女吉賽爾‧畢立可(Gisele Pelicot)遭集體強暴案19日判決出爐，51名涉嫌被告全數被判有罪；包括犯案年紀最輕的歲男子卻涉案次數最多，還有未參與本案卻仿效本案迷姦自己老婆的男子。

吉賽爾的前夫多明尼克‧畢立可(Dominique Pelicot)承認在近十年的時間裡，對吉賽爾下藥性侵她，並邀請其他男人來到家中性侵她，他被判處最高20年有期徒刑。

這51名被告中，共有41人被判刑入獄，18人在審判期間就已經被逮捕入獄，三人因健康原因獲得緩刑，六人因刑期已滿而獲釋；另有一人目前仍在逃。

法國新聞媒體因為這些年齡從27歲到74歲不等的被告，在審判期間多樣但平凡的表現，而將他們稱為「Monsieur Tout-le-monde」(一般男人)或「人人先生」(Mr. Every Man)；他們多數是來自法國農村的中產階級和工人階級，包括卡車司機、木匠、獄警、護士、銀行IT人員和當地記者，包括：

尚皮埃‧馬雷夏爾(Jean-Pierre Maréchal)：他說自己沒有侵犯吉賽爾，只是照著多明尼克迷姦自己妻子的計畫去做，並邀請多明尼克一起參與；檢察官建議刑期為17年有期徒刑，最終馬雷夏爾被判處12年有期徒刑，他表示無意上訴。

查理‧阿博(Charly Arbo)：查理是名水泥工人，也是這次被告中最年輕的一人，被判處13年有期徒刑；他是在2016年首次受邀來到畢立可家中，當時年僅22歲，且相較其他被告參與過一次，查理卻前後參與了六次。

約瑟夫‧可科(Joseph Cocco)：可科是一家啤酒公司退休經理，以相對較輕的重度性侵(aggravated sexual assault)被定罪，被判處四年有期徒刑；他是少數有請求吉賽爾原諒的被告之一。

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