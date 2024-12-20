法國老翁迷昏妻供50男強暴判關20年 她勇敢出庭受讚揚

吉賽爾·畢立可(右)長期被前夫等51名男子迷姦，被告全被判有罪；她勇敢應訊，受到全法國讚賞。(歐新社)

法國法院19日針對一起震驚全球的下藥集體強暴案件，對51名被告作出有罪判決。受害人吉賽爾．畢立可因無畏出庭應訊，成為勇氣與堅韌的象徵。當首批有罪判決的消息傳出時，亞維儂(Avignon)法院外的支持者發出了歡呼聲。吉賽兒感謝所有支持者，她表示完全不後悔讓審判公開。

近10年偷餵安眠藥犯案

法國72歲男子畢立可(Dominique Pelicot)承認在近十年間使用鎮靜劑將72歲的妻子吉賽爾·畢立可(Gisèle Pelicot)迷昏，邀請在網路上認識的至少50名男子強暴她。畢立可19日遭法院以加重強暴罪和其他罪名判處20年監禁，是這類罪名最高刑期。另外50名嫌犯中，有15人被判處八年有期徒刑。

此案震驚法國，引發法國對於強暴問題進行深度討論，受害者吉賽兒放棄匿名、公開站出來指證加害者，成為女性主義英雄。畢立可幾年前被捕後，吉賽兒已跟他離婚。

五名法官共同在南部城市亞維儂擠滿人的法庭上宣布這項判決。51名被告中，共有41人被判刑入獄，18人在審判期間就已經被逮捕入獄，三人因健康原因獲得緩刑，六人因刑期已滿而獲釋；另有一人目前仍在逃。

拍下數千支影片、照片

畢立可在2020年被捕，他承認在妻子的飲食裡加入安眠藥，趁她昏迷時與其他男子強暴她。畢立可並拍下這些男子強暴吉賽爾的數千支影片和照片，警方之後使用這些影像辨認身分，追蹤和指控這些男子。

此外，畢立可還拍攝並散布女兒和兩個媳婦的裸露照片。

畢立可在審判中認罪，並向家人道歉。他表示，所有被邀請到家中的陌生人都知道，他的前妻對發生在她身上的事完全不知情。

讓社會看到發生什麼事

吉賽兒放棄匿名讓審判公開，其勇氣在法國廣受景仰。她的面貌出現在晚間新聞節目、報紙頭版、牆上的塗鴉，及全國抗議者所舉的標語牌上。吉賽兒說，「公開審判，才能讓社會看到發生了什麼事」。