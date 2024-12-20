我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

睡覺時拳打腳踢、罵髒話？ 醫師：5年內近一半出現帕金森氏症

失聯好幾天 密爾比達1家4口陳屍公寓

法國老翁迷昏妻供50男強暴判關20年 她勇敢出庭受讚揚

編譯羅方妤／綜合報導
吉賽爾·畢立可(右)長期被前夫等51名男子迷姦，被告全被判有罪；她勇敢應訊，受到全法國讚賞。(歐新社)
吉賽爾·畢立可(右)長期被前夫等51名男子迷姦，被告全被判有罪；她勇敢應訊，受到全法國讚賞。(歐新社)

法國法院19日針對一起震驚全球的下藥集體強暴案件，對51名被告作出有罪判決。受害人吉賽爾．畢立可因無畏出庭應訊，成為勇氣與堅韌的象徵。當首批有罪判決的消息傳出時，亞維儂(Avignon)法院外的支持者發出了歡呼聲。吉賽兒感謝所有支持者，她表示完全不後悔讓審判公開。

近10年偷餵安眠藥犯案

法國72歲男子畢立可(Dominique Pelicot)承認在近十年間使用鎮靜劑將72歲的妻子吉賽爾·畢立可(Gisèle Pelicot)迷昏，邀請在網路上認識的至少50名男子強暴她。畢立可19日遭法院以加重強暴罪和其他罪名判處20年監禁，是這類罪名最高刑期。另外50名嫌犯中，有15人被判處八年有期徒刑。

此案震驚法國，引發法國對於強暴問題進行深度討論，受害者吉賽兒放棄匿名、公開站出來指證加害者，成為女性主義英雄。畢立可幾年前被捕後，吉賽兒已跟他離婚。

五名法官共同在南部城市亞維儂擠滿人的法庭上宣布這項判決。51名被告中，共有41人被判刑入獄，18人在審判期間就已經被逮捕入獄，三人因健康原因獲得緩刑，六人因刑期已滿而獲釋；另有一人目前仍在逃。

拍下數千支影片、照片

畢立可在2020年被捕，他承認在妻子的飲食裡加入安眠藥，趁她昏迷時與其他男子強暴她。畢立可並拍下這些男子強暴吉賽爾的數千支影片和照片，警方之後使用這些影像辨認身分，追蹤和指控這些男子。

此外，畢立可還拍攝並散布女兒和兩個媳婦的裸露照片。

畢立可在審判中認罪，並向家人道歉。他表示，所有被邀請到家中的陌生人都知道，他的前妻對發生在她身上的事完全不知情。

讓社會看到發生什麼事

吉賽兒放棄匿名讓審判公開，其勇氣在法國廣受景仰。她的面貌出現在晚間新聞節目、報紙頭版、牆上的塗鴉，及全國抗議者所舉的標語牌上。吉賽兒說，「公開審判，才能讓社會看到發生了什麼事」。

上一則

南韓：1.1萬北韓軍參戰被俄當砲灰 百死千傷

下一則

韓戒嚴當天出動1500兵、配1萬發實彈 尹錫悅熱貼YouTuber曝光

延伸閱讀

風暴肆虐法國馬約特島「恐數千人喪命」 馬克宏抵當地視察

風暴肆虐法國馬約特島「恐數千人喪命」 馬克宏抵當地視察
法男對妻下藥案總刑期遠低於檢方求刑 律師：可能為防上訴

法男對妻下藥案總刑期遠低於檢方求刑 律師：可能為防上訴
法國72歲夫迷昏妻供逾50男性侵震驚全球 法院判決出爐

法國72歲夫迷昏妻供逾50男性侵震驚全球 法院判決出爐
法國航空母艦打擊群2025年泊靠日本 劍指中國

法國航空母艦打擊群2025年泊靠日本 劍指中國

熱門新聞

33歲中國女子李卓君和台灣裔丈夫陳家寶疑雙雙遇害。（取材自X平台）

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

2024-12-17 03:21
時尚品牌Mango創辦人兼老闆安迪奇(Isak Andic)在西班牙山區發生事故身亡。(美聯社)

時尚品牌Mango老闆 摔落懸崖身亡

2024-12-14 14:35
33歲中國女子李卓君和台裔丈夫陳家寶雙雙遇害。(取自新南威爾斯州警務處官網)

雪梨雙屍命案新進展 傳台裔夫「積欠鉅額賭債」妻不知情

2024-12-18 22:50
烏克蘭軍方在社群平台Telegram上發布數十名北韓士兵遺體排放在雪地上的畫面。（取材自@ngarmy3HH144Inf在X的照片）

雪地北韓兵屍體震撼曝光 俄軍見烏克蘭無人機來不及收屍

2024-12-16 04:28
示意圖。（取自123RF）

存7000萬爽退休 日71歲翁帶妻「搭商務艙」遊世界 揮霍6年後悔了

2024-12-11 13:10
南韓總統尹錫悅(左)與第一夫人金建希。(美聯社)

尹錫悅彈劾案表決通過 韓媒預料將與第一夫人隱居官邸

2024-12-14 09:08

超人氣

更多 >
吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　

吳奇隆劉詩詩婚變爆不停 知情好友洩真相　
好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回

好市多出售的鹽疑遭污染 這3州宣布緊急召回
芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣

芝百歲人瑞黃超蓮 獨搭捷運 享受生活 分享長壽秘訣
助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕

助中共滲透美政界「反台獨」僑領孫耀寧被捕
川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事

川普2.0時代 影響居住海外退休族的3件事