丹麥：歐盟面臨成員國施壓 要求放寬氣候政策

丹麥氣候、能源與公用事業部長阿加德17日表示，歐洲聯盟（EU）在政治反彈下削弱一些氣候法案後，正面臨來自部分成員國的新一波壓力，要求放寬應對氣候變遷的相關法律。

路透社報導，歐洲的綠色議程今年遇到了阻力，因為許多國家的選舉已將政治重心從環境議題，轉向如何拯救不景氣的歐洲產業等問題。

在貿易夥伴及部分成員國反對下，歐洲議會（European Parliament）17日決議延後實施「歐盟 反毀林法」（EUDR）。今年稍早，歐盟的綠色農業政策也因為農民抗議而放寬。

阿加德（Lars Aagaard）告訴路透社，他擔心更多歐盟綠色政策會面臨同樣命運，並敦促各國政府不要改變已經通過的法律。

義大利 總理梅洛尼（Giorgia Meloni）17日表示，她希望歐盟修改2035年禁售內燃機引擎新車的政策，並取消開罰明年未達到二氧化碳排放標準的汽車製造商。

捷克和波蘭則希望延後啟用新的排放權交易系統（ETS 2），給消費者有更多時間轉向綠色替代方案。該系統計劃於2027年啟動，將納入建築和道路運輸所產生的碳排。

阿加德表示，他理解這些擔憂，但反對在這些政策上走回頭路，因為這將懲罰那些已經為從化石燃料轉向低碳能源進行投資 的民眾和企業。

他說：「要讓歐盟的規範對投資者保持可信，意味著我們必須堅守已經做出的決定。」

德國和波蘭等歐盟成員國在明年大選前，對於可能增加企業和消費者成本的氣候政策越來越小心。

這些顧慮使歐盟原本擬定在2040年底前減少90%淨碳排的目標變得複雜。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）預計在明年初提出這項目標，但目前只有少數幾個歐盟成員國確認會支持。