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丹麥：歐盟面臨成員國施壓 要求放寬氣候政策

中央社／布魯塞爾17日綜合外電報導

丹麥氣候、能源與公用事業部長阿加德17日表示，歐洲聯盟（EU）在政治反彈下削弱一些氣候法案後，正面臨來自部分成員國的新一波壓力，要求放寬應對氣候變遷的相關法律。

路透社報導，歐洲的綠色議程今年遇到了阻力，因為許多國家的選舉已將政治重心從環境議題，轉向如何拯救不景氣的歐洲產業等問題。

在貿易夥伴及部分成員國反對下，歐洲議會（European Parliament）17日決議延後實施「歐盟反毀林法」（EUDR）。今年稍早，歐盟的綠色農業政策也因為農民抗議而放寬。

阿加德（Lars Aagaard）告訴路透社，他擔心更多歐盟綠色政策會面臨同樣命運，並敦促各國政府不要改變已經通過的法律。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）17日表示，她希望歐盟修改2035年禁售內燃機引擎新車的政策，並取消開罰明年未達到二氧化碳排放標準的汽車製造商。

捷克和波蘭則希望延後啟用新的排放權交易系統（ETS 2），給消費者有更多時間轉向綠色替代方案。該系統計劃於2027年啟動，將納入建築和道路運輸所產生的碳排。

阿加德表示，他理解這些擔憂，但反對在這些政策上走回頭路，因為這將懲罰那些已經為從化石燃料轉向低碳能源進行投資的民眾和企業。

他說：「要讓歐盟的規範對投資者保持可信，意味著我們必須堅守已經做出的決定。」

德國和波蘭等歐盟成員國在明年大選前，對於可能增加企業和消費者成本的氣候政策越來越小心。

這些顧慮使歐盟原本擬定在2040年底前減少90%淨碳排的目標變得複雜。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）預計在明年初提出這項目標，但目前只有少數幾個歐盟成員國確認會支持。

歐盟 投資 義大利

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