教宗又親又抱又摟腰…瑪丹娜轉發AI圖 網批令人作嘔
66歲的樂壇天后瑪丹娜（Madonna）在社群媒體轉發兩張與教宗方濟各又親又抱的AI生成圖，並配文「這個周末就像…（Going into the weekend like…）」及「被看到的感覺真好（Feels good to be seen）」，被網友痛批「不道德」、褻瀆教宗。
綜合媒體報導，這兩張AI生成圖，來源是數位藝術家Rick Dic的圖像，背景是瑪丹娜穿著黑色爆乳裝出席派對，被教宗方濟各擁抱入懷，又聞又親，教宗的手也很不安分，引人遐想。
瑪丹娜出道以來一向非常做自己，身為天主教徒的她在1989年的「Like a Prayer」MV中，收錄火燒十字架及褻瀆耶穌等畫面，時任教宗若望保祿二世呼籲歌迷杯葛她的義大利演唱會；2006年在羅馬巡迴演演唱上，她又假裝被釘十字架而再次挨罵，當時教宗本篤十六世高呼「她應該被逐出教會」。
雖說這2張親暱影像都是AI合成的，開玩笑開到教宗身上，讓天主教會和信徒們氣炸，強烈抨擊瑪丹娜「完全不尊重教宗」、「令人作嘔」，並且要她「不要轉發謊言，不要用人工智能製造謊言」。
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