馬克宏任命間派貝胡為新總理 盼走出法國政治僵局

法國政壇中間派老將貝胡，13日獲總統馬克宏任命為新總理。（美聯社）

法國政治陷僵局，消息人士說，總統馬克宏 準備任命新總理，他13日上午與中間派老將貝胡（Francois Bayrou）會談。法國總統府艾里賽宮同日即聲明，任命貝胡為新總理；貝胡現任馬克宏的盟友「民主運動黨」（MoDem）黨魁，法國前總理巴尼耶4日在國會通過不信任案後下台。

綜合歐洲政治新聞網Politico.eu及法新社等外媒13日報導，馬克宏與貝胡13日上午一早8點半就碰面，會談近2個小時。法媒同日曾報導，兩人談話的氣氛不佳，一度傳出貝胡最後將出局。外界預料接下來幾天，貝胡可望組成新政府。

巴尼耶下台後，外界原預料馬克宏會在5日的全國演說宣布新總理，之後他在10日跟各黨領袖會面時聲稱會在兩天內任命新總理，如今也過了期限。一位馬克宏的幕僚說，馬克宏已結束人事任命的諮詢。

馬克宏13日訪問波蘭，但提早結束訪問，顯然旨在返國敲定總理人事。

73歲的法國政壇老將巴尼耶在任3個月就黯然下台，巴尼耶內閣因撙節預算 案遭杯葛而瓦解；其繼任者將成為馬克宏總統任內第6位總理，同時也是法國今年內的第4位總理。

外界指稱同樣高齡73歲的貝胡是馬克宏首選，但左、右翼均不滿意。左翼認為貝胡會繼續推動馬克宏的政策，卸任後仍具影響力的右翼前總統沙克吉也不喜歡他。

媒體報導，在極度分裂的法國國會，貝胡現在立即面臨的挑戰包括組成一個可在不信任動議下存活的內閣，以及協商出能夠減少經濟動盪的2025年預算。

法國專家和媒體認為，貝胡眼下面臨兩大難題，一是在短時間內通過和其他反對派政黨的溝通，搭建一個短時間內不會被彈劾 的政府。巴尼耶政府由執政黨和右翼共和黨人組成，這兩個黨的議席數總和在國民議會沒有過半，而左翼聯盟和極右翼為主的反對派只要聯手，就能超過半數議席，從而通過議會投票彈劾總理。

馬克宏此前表示，新總理將先和各黨派進行談判，在能夠達成一個「不被彈劾」的協議基礎上，再進行組閣。但是面對左翼聯盟的明確反對，加之執政黨要和極右翼保持距離，貝胡將如何團結反對黨有待觀察。