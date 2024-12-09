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執政黨滿頭包 在野領袖也涉貪 外媒：南韓充滿不確定

編譯中心／綜合8日電

南韓國會彈劾總統尹錫悅未能過關，紐約時報報導說，執政黨國民力量黨的政治交易使南韓民眾感到挫折與憤怒，而最大在野黨黨魁李在明也身陷貪腐案件，美國在亞洲最重要盟邦之一的南韓政局將陷入動盪與不確定。

尹錫悅從無預警宣布到取消戒嚴，引起南韓人民與在野黨國會議員對軍隊干政恐怖歷史的高度不信任，一度以為軍事統治40年後將死灰復燃。7日國會彈劾投票無法成立的結果，使南韓政治更加兩極化，尹錫悅成功運作國民力量黨抵制彈劾投票。

國會舉行彈劾案投票是個賭注，將使民眾對尹錫悅與國民力量黨更加憤怒。議場外集會的群眾對結果既憤怒又無力，政治動盪預料將持續，尹錫悅已陷入執政癱瘓窘境。

尹錫悅是否提前離任仍是未知數，其任期將至2027年5月，在野黨認為尹錫悅意圖等待政治風暴過後繼續當家。南韓保守派人士認為，前總統朴槿惠2016年成為首位遭彈劾並於翌年去職的民選總統，尹錫悅若也被彈劾去職，保守派政黨將再次失去執政。

南韓法律學者指出，即使宣布戒嚴，總統也不得干預國會運作。南韓在野陣營執意推動彈劾尹錫悅，但前年總統大選以不到一個百分點得票率落敗的李在明，下次能否順利當選總統仍是未知數，尤其他其實也涉及貪腐等多起犯罪案件，若接下來幾個月被起訴，國民力量黨黨魁韓東勳也有機會問鼎大位。

尹錫悅上任後獲拜登政府青睞，成為美國推動全球民主外交的重要盟邦，即使在國內面臨政治爭議，尹錫悅仍強調華府對他的支持；但此次令全球震驚的短命戒嚴，華府強調事前並不知情。

尹錫悅 南韓 彈劾

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