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尹錫悅突宣布戒嚴涉叛亂罪 南韓警方展開調查

精準預測會戒嚴 南韓在野黨議員稱「百分之百有第2次」 怒轟：總統陷入瘋狂

編譯周辰陽／即時報導
南韓最大在野黨、共同民主黨主席李在明（右）10月14日與該黨最高委員、國會議員金民錫 （左）交談。（歐新社）
南韓最大在野黨、共同民主黨主席李在明（右）10月14日與該黨最高委員、國會議員金民錫 （左）交談。（歐新社）

南韓最大在野黨、共同民主黨國會議員金民錫（Kim Min-seok）8月就曾預測尹錫悅總統可能戒嚴，金民錫4日受訪時更表示，「百分之百確信」尹錫悅可能會嘗試再次宣布戒嚴。

南韓中央日報與英文韓國時報5日報導，身兼共同民主黨最高委員的金民錫8月17日就曾在開會時警告，尹錫悅當時提名金龍顯擔任國防部長，就是為了準備局部戰爭和戒嚴令所做的部署，並且一直表示，這是「有根據且非常確定的判斷」，此後他多次公開指控尹錫悅政府有戒嚴計畫。金龍顯4日已因建議戒嚴請辭，尹錫悅5日批准。

金民錫4日上廣播電台，主持人問及二度宣布戒嚴的可能性時，他直言「百分之百確信」。金民錫說，「尹錫悅總統必然會再次欺騙全國民眾，在他們尚未完全反應過來時，以另一種形式嘗試戒嚴」。

金民錫進一步警告，金龍顯「幾個月前不是才說，即使總統下令，他也不會執行到底嗎？但是，總統的根本動機和權威仍然維持不變」，並指「一個被逼到窮途末路的不正常總統一定會採取更極端手段，抱持『這次一定要成功』的心態再次嘗試」。

金民錫還將駐沙烏地阿拉伯大使、退役四星上將崔秉赫接任防長的舉措解釋為「暫時撤退」。根據他的分析，即使當初建議戒嚴的金龍顯下台，也有可能透過其他人繼續進行戒嚴計畫，並指全斗煥策動的雙12政變也以假裝撤退掩蓋密謀造反的軍部基本規劃，「此次情況可能如出一轍」。

金民錫推測，由於民眾抵抗與防長無能，此次戒嚴以失敗收場，「他們可能認為下次會有所不同，將先專注於控制國會」。金民錫認為，尹錫悅為了阻止政權更迭，或是保護自己跟妻子金建希免受法律追究，「除了戒嚴以外別無他法，這也是此次實施戒嚴的最大動機」。

金民錫表示，他早就預料到尹錫悅政權為了實施戒嚴會不惜尋找任何藉口，可以是烏克蘭，也可以是兩韓關係，並強烈批評尹錫悅已陷入瘋狂，「如果不將他拉下台，國家將毫無防禦能力。總統手中握著戒嚴這一危險武器，就如同喝醉的司機開戰車」。

戒嚴 尹錫悅 民主黨

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