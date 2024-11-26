全球先例 墨西哥將「民選」各級法官 3.4萬人登記搶881職位

墨西哥將成為全球唯一以投票選出各級法官的國家。示意圖。(取材自pixabay/sergeitokmakov)

墨西哥 將成為全球唯一以投票 選出各級法官的國家，根據25日公布的數據，超過3.4萬人登記參加明年6月1日舉行的第一輪選舉，角逐881個法官職務。

中央社引述法新社報導，墨西哥這項改革引發街頭示威與外交緊張，11位最高法院大法官 更有包括首席大法官在內的8人拒絕考慮參加明年的第一輪選舉。

批評人士擔心，民選產生的法官不僅可能受到政治影響，也易於受到販毒集團施壓，畢竟販毒集團會利用賄賂與恐嚇手段影響官員。

登記參選時間在周末截止，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）盛讚回應人數達寫下歷史。

這項改革是由墨西哥前任總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）提出，並在他卸任前頒布。他說，對服務於政經菁英利益的「腐敗」司法機構，這種「整頓」行動有其必要。

此舉導致墨國與經濟夥伴美國和加拿大爆發外交摩擦、擾亂金融市場，引發司法人員和其他反對人士發動一連串的抗議。

官員25日報告指出，共有480名參選人角逐最高法院9個職缺；作為改革一部分，大法官名額將從11人減為9人。

經過審查程序後，881位法官的第1輪選舉已訂於明年6月1日舉行，另一輪則定在2027年。