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日本首相石破茂資產21萬美元 閣員中排名第12

中央社／東京23日專電
石破茂。(路透)
石破茂。(路透)

日本政府22日公布今年10月成立的第1次石破茂內閣共20名官員資產，其中資產最多的是已經卸任的國土交通安全大臣齊藤鐵夫，達到2億3838萬日圓（約154萬美元），首相石破茂以3376萬日圓（約21萬美元）排名第12。

不過，普通存款沒有納入公開範圍，股票因為價格波動沒有計入，因此實際金額應該高於公布數額。

石破茂在鳥取市擁有土地和建物，同時也回報妻子佳子的名下有定存300萬日圓、郵政儲金200萬日圓，以及證券投資信託和貸款信託共約390萬日圓，合計資產為3376萬日圓。他持有的股票為三菱重工、東京電力控股公司、日本製鐵等7支，共計2萬3925股，旗下還有一輛2016年款的豐田汽車。

資產最多的齊藤鐵夫回報包括證券投資信託在內的有價證券，總額為1億8898萬日圓，股票為三菱電機、清水建設等，夫婦合計約有35支股票，總計超過3萬7000股。

72歲的齊藤鐵夫隸屬於執政聯盟公明黨。由於公明黨代表（黨主席）石井啓一在眾議院大選落選，黨內決議由齊藤鐵夫接任黨代表，因此他卸下閣員職務，專注於黨職。目前的第2次石破內閣，國土交通安全大臣由同樣為公明黨的中野洋昌擔任。

資產總額排名第2的是環境大臣淺尾慶一郎，資產為2億3326萬日圓（約150萬美元），他在著名富人區、東京都世田谷區擁有價值2億1138萬日圓的土地。

排名第3的是財務大臣加藤勝信，資產為2億396萬日圓（，他回報了位於東京都西東京市的土地、有價證券1億5099萬日圓，以及高爾夫會員證等資產。

資產最少的是法務大臣牧原秀樹，為844萬日圓。

證券 石破茂 投資

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