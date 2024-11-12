我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

善用信用卡積分買機票 旅行專家不會做的4件事

紐約市住宅垃圾新規今生效 要買這種…華人叫苦

印尼落實免費午餐政策 5年內目標進口百萬頭乳牛

編譯中心╱綜合11日電
印尼為落實全國學生免費午餐和牛奶政策，預計5年內進口100萬頭乳牛。（新華社）
印尼為落實全國學生免費午餐和牛奶政策，預計5年內進口100萬頭乳牛。（新華社）

印尼總統普拉伯沃的免費午餐政策是上任後的旗艦計畫之一，預計為全國學生提供免費午餐和牛奶以攝取足夠營養；為此，印尼農業部正擬定相關策略，預計2029年前將從澳洲、紐西蘭等國進口最多100萬頭乳牛。

印尼農業部長安迪指出，現正制定策略以減少對進口牛奶的依賴，根據目前計畫，直至2029年，印尼國內牛奶的需求量共為850萬公噸，其中360萬公噸將用於免費營養午餐計畫，該計畫是印尼總統普拉伯沃的優先政策之一。

農業部規畫自2025年至2029年，從澳洲、巴西、紐西蘭、美國和墨西哥等國進口最多100萬頭乳牛。屆時，印尼國內牛奶產量將可達到817萬公噸。

時代報（Tempo）報導，為減少對進口乳製品的依賴，農業部正鼓勵國內自行生產牛奶，並舉例，來自越南的TH集團計畫在印尼設置農業設施，以加大本地牛乳生產並提升糧食自給率。

根據統計，印尼牛奶有79%仰賴進口。印尼統計局（BPS）數據顯示，紐西蘭是牛奶的主要進口國，2021年共進口近10.3萬公噸，其他還包括來自美國的7.4萬公噸、馬來西亞4.3萬公噸、澳洲3.5萬公噸等。

印尼 牛奶 農業部

上一則

COP29開幕冷清 大國領袖多數缺席 聚焦議定新氣候融資目標

下一則

不丹打造「正念城市」 1億美元債券開賣 盼創造就業

延伸閱讀

見普拉伯沃 習近平：與印尼進行更緊密多邊戰略協調

見普拉伯沃 習近平：與印尼進行更緊密多邊戰略協調
川普曾解除普拉伯沃訪美禁令 學者：美印尼關係不退

川普曾解除普拉伯沃訪美禁令 學者：美印尼關係不退
義大利、印尼總統本周接連訪中 將會見習近平、李強

義大利、印尼總統本周接連訪中 將會見習近平、李強
義大利、印尼元首本周接連訪中國 將分別與習近平會談

義大利、印尼元首本周接連訪中國 將分別與習近平會談

熱門新聞

美國前總統川普長子小唐納5日在密西根州一場川普的造勢活動發表談話。（美聯社）

終止援烏玩真的？川普長子發文諷澤倫斯基：失去津貼倒數38天

2024-11-11 07:20
川普曾揚言他當選並抓到英國哈利王子的用藥紀錄造假證據，就會將他驅逐出境。(路透)

川普曾放話「上任後驅逐哈利王子」 移民文件恐曝光

2024-11-07 22:01
烏克蘭總統澤倫斯基（左）和美國候任總統川普（右）9月27日在紐約市川普大廈會面時握手。（歐新社資料照）

烏克蘭擬勝利計畫給川普看 提「中國之外任何人」方案

2024-11-12 10:20
加拿大總理杜魯道(圖)祝賀川普勝選，言詞間強調加美緊密關係。(美聯社)

川普再度執政 加拿大恐成最受傷國

2024-11-06 21:46
韓聯社8日報導，南韓蓋洛普發布最新民調顯示，總統尹錫悅的施政好評率時隔一周再創新低，下探17%。同一天，南韓總統辦公室表示，第一夫人金建希本月將不陪同尹錫悅出訪，這是前一天尹錫悅在向國民道歉記者會上作出相關承諾的後續措施。（美聯社）

南韓最新支持度探底剩17％ 尹錫悅「切割」第一夫人求止血

2024-11-08 04:28
烏克蘭與美國資深官員指出，北韓軍已加入俄烏戰爭，與占領俄羅斯庫斯克地區的烏克蘭軍爆發衝突，首戰北韓部隊有「相當多人被殺」。（路透）

首度與烏軍交火 美官員曝北韓軍首戰「相當多人被殺」

2024-11-07 04:24

超人氣

更多 >
煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜

煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜
佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重

佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重
柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」

柯文哲遭爆性騷璩美鳳 摸手臂還叫她「逆天妖精」
友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」

友台議員魯比歐出線國務卿 選前曾表態「繼續挺台灣」
珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲

珠海駕車撞人35死43傷 嫌犯自殘 習近平火速指示嚴懲