印尼落實免費午餐政策 5年內目標進口百萬頭乳牛

印尼為落實全國學生免費午餐和牛奶政策，預計5年內進口100萬頭乳牛。（新華社）

印尼 總統普拉伯沃的免費午餐政策是上任後的旗艦計畫之一，預計為全國學生提供免費午餐和牛奶 以攝取足夠營養；為此，印尼農業部 正擬定相關策略，預計2029年前將從澳洲、紐西蘭等國進口最多100萬頭乳牛。

印尼農業部長安迪指出，現正制定策略以減少對進口牛奶的依賴，根據目前計畫，直至2029年，印尼國內牛奶的需求量共為850萬公噸，其中360萬公噸將用於免費營養午餐計畫，該計畫是印尼總統普拉伯沃的優先政策之一。

農業部規畫自2025年至2029年，從澳洲、巴西、紐西蘭、美國和墨西哥等國進口最多100萬頭乳牛。屆時，印尼國內牛奶產量將可達到817萬公噸。

時代報（Tempo）報導，為減少對進口乳製品的依賴，農業部正鼓勵國內自行生產牛奶，並舉例，來自越南的TH集團計畫在印尼設置農業設施，以加大本地牛乳生產並提升糧食自給率。

根據統計，印尼牛奶有79%仰賴進口。印尼統計局（BPS）數據顯示，紐西蘭是牛奶的主要進口國，2021年共進口近10.3萬公噸，其他還包括來自美國的7.4萬公噸、馬來西亞4.3萬公噸、澳洲3.5萬公噸等。