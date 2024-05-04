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架黑布擋富士山沒用？外國觀光客湧入「新地點」：這裡更好拍

編譯羅方妤／即時報導
日本富士河口湖町公所近日開始在當地一間話題羅森便利商店（左）外架起黑色布幕，阻擋過量遊客聚集拍攝富士山。但外國觀光客很快找到另一間同樣能拍攝富士山的羅森便利商店（右）。（取材自X）
日本富士河口湖町公所近日開始在當地一間話題羅森便利商店（左）外架起黑色布幕，阻擋過量遊客聚集拍攝富士山。但外國觀光客很快找到另一間同樣能拍攝富士山的羅森便利商店（右）。（取材自X）

日本朝日電視台報導，日本富士河口湖町公所近日開始在當地一間話題羅森（LAWSON）便利商店外架起黑色布幕，阻擋過量遊客聚集拍攝富士山，但工程剛開始幾天仍有許多遊客前往，附近一間牙醫診所也在近日發表聲明列出各類外國觀光客脫序行為。而令人沒想到的是，外國觀光客很快找到另一間同樣能拍攝富士山的羅森便利商店，距離原先的門市車程約5分鐘，附近因人潮也開始出現妨礙車輛通行的問題。

準備架起黑色布幕超商對面的牙醫診所1日透過網站發表了篇幅長達四頁的長篇聲明，列出各類觀光客脫序行為，包括隨地亂丟垃圾、擅自闖入診所腹地、抽菸、在停車場及民宅屋簷下飲食，甚至還有人非法侵入屋頂，讓當地民眾多次報警處理，「針對這些難以想像的違反禮節道德及法律的行為，我們認為不得不採取對策」。

一名澳洲遊客受訪時表示：「雖然美景消失令人遺憾，但基於安全考量也能理解。不過，我認為這對觀光將成重大損失。」

另一名受訪的中國遊客則說，還有其他地方能看見富士山，不是只有這裡。

朝日電視台記者之後前往外國觀光客新發現同樣能拍攝富士山的羅森便利商店。這間便利商店外的中國遊客被問及是否去過話題超商時說，「沒有，沒去那裡，這裡比較好拍」。目前已能看到觀光客聚集在便利商店停車場，妨礙車輛通行的情況。

山梨縣政府對大量觀光客湧入帶來的「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊）表示，山梨縣內除了富士山北麓，還有很多具魅力的觀光景點，會致力讓到富士山北麓的遊客，也能前往縣內其他景點遊玩。

觀光 超商 日本

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