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指甲異變是健康警訊 八特徵看身體出了什麼問題

小林製藥問題紅麴保健品 原料又查出異常化合物

新華社東京20日電
小林製藥公司總部。(新華社)
小林製藥公司總部。(新華社)

日本厚生勞動省19日說，經對小林製藥公司去年6至8月生產的紅麴原料樣本進行分析，發現了除軟毛青黴酸外的幾種「意想不到的物質」。

厚生勞動省19日公佈的資料顯示，厚生勞動省在國立醫藥品食品衛生研究所的協助下對小林製藥2023年6至8月生產的紅麴原料進行了質量分析、化學結構分析等。消費者服用後報告健康受損的含紅麴成分保健品採用的原料很多是在這段時間內生產的。

分析結果顯示，除此前發現的軟毛青黴酸外，還檢測出了其他幾種通常情況下不會出現在紅麴原料里的化合物。目前，厚生勞動省和國立醫藥品食品衛生研究所正在調查這些化合物是否由黴菌產生、在哪個階段混入原料。

另據共同社、日本廣播協會援引相關人員的話報道說，「意想不到的物質」至少有兩種，但尚不清楚與消費者健康受損的因果關係。

此前，厚生勞動省在3月29日發佈消息說，小林製藥在引發健康問題的產品中檢測到軟毛青黴酸峰值。軟毛青黴酸是由青黴菌產生的一種天然化合物。

據厚生勞動省最新統計數據，截至4月18日，服用小林製藥含紅麴成分保健品的消費者累計已有1430餘人前往醫療機構就診，240人接受了住院治療。

檢測 日本

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