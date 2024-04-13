台駐立陶宛代表王雪虹：台立經貿合作價值不限於帳面金額

台灣駐立陶宛代表王雪虹。（取材自維基百科）

台灣駐立陶宛 代表王雪虹接受立陶宛國家廣播電視（LRT）專訪時說，台立雙邊投資 貿易成果不該只著眼帳面金額，而應考慮其他附加價值；此外，投資計畫需要時間開花結果。

LRT於10日、11日分別以立陶宛文、英文刊登王雪虹的專訪內容。王雪虹約3個月前抵任履新。2021年，駐立陶宛台灣代表處在首都維爾紐斯（Vilnius）成立，是台灣第一個在歐洲以「台灣」為名的代表處，立陶宛為此遭遇來自北京的強力政治與經貿施壓。

LRT的專訪在標題與導言直接切入立方最關切議題之一：雙邊經貿合作實質成果和進展。一名立方知情人士告訴中央社，這是副總統當選人蕭美琴3月低調訪問立陶宛期間，幾乎每一場會面都觸及的議題。

LRT指出，立陶宛曾期待台灣市場可彌補外交爭端引發的對中貿易損失，但台立雙邊貿易額不僅成長有限，且有下滑趨勢，台灣對立陶宛半導體產業的投資也不如預期。記者詢問王雪虹，該如何解釋這些現象，以及立陶宛該有什麼期待。

王雪虹說，她不認同「事情進展緩慢」、「不如預期」這類說法，這些說法都是迷思。她強調，投資不是一蹴可幾，需要時間才能開花結果。

她舉例，她不久前訪問立陶宛高科技集團Teltonika，見證Teltonika正在擴張業務，計劃打造結合晶片設計、製造、封裝及測試的大型設施，要囊括整個供應鏈 。這不僅有助半導體供應鏈的安全韌性，也可創造數千個就業機會。

王雪虹強調，這不過是其中一個不該只著眼於帳面金額、而應看見投資合作附加價值的例子。此外，台立雙方也持續在其他領域尋求擴大合作，包括綠色科技、風力發電產業、農業科技、文化交流。

她說，台立在雷射科技領域的合作也是雙贏：雙方結合各自的半導體與雷射產業優勢，共同開發外國市場，例如東南亞、印太區域。

2023年9月，經濟部在工業技術研究院（工研院）台南六甲院區啟用集結14家立陶宛廠商的「超快雷射研發創新中心」。2023年1月，工研院與Teltonika簽署價值約1400萬歐元（約新台幣4.8億元）的合作協議，以協助立陶宛發展半導體技術、建立產能，Teltonika則投入400萬歐元。

至於台立雙邊貿易，王雪虹指出，整體而言，情況確實如記者所言，但這主要與全球經濟低迷有關。此外，個別領域仍可見貿易成長，並非所有領域都有貿易額下滑的狀況。

王雪虹提到，今年7月，台灣將再度舉辦大型食品展會，邀請立陶宛高品質生產商參展、與台灣夥伴媒合。王雪虹說，台立可開展食品加工合作：台灣廠商可在立陶宛加工出口至歐洲市場的產品，立陶宛廠商則可在台灣加工食品，以出口至台灣周邊國家。

關於台灣海峽情勢，王雪虹指出，中國從未停止恫嚇威脅台灣。台灣正推動「全面防衛」（total defence），民眾應有正確的態度和技能，政府正為此努力。

王雪虹說，台灣將繼續努力「維持現狀」，台海和平穩定至關重要。

她強調，台海議題「是國際議題」：台灣海峽「是國際水域和空域」，因此需要國際社會關注。