海地幫派猖獗、臨時政府遲未組成 聯合國統計1個月9.5萬人逃離首都

聯合國今天表示，自今年3月初以來，已約9萬5000人逃離海地首都太子港（Port-au-Prince）的幫派暴力。（歐新社）

聯合國 今天表示，自今年3月初以來，已約9萬5000人逃離海地首都太子港（Port-au-Prince）的幫派暴力。

法新社報導，聯合國國際移民 組織（International Organization for Migration）表示，不安全感「促使愈來愈多人離開首都，冒著風險穿越幫派控制的路線，前往各省避難」。

國際移民組織正在人流量大的首都巴士站蒐集資料，但也提到數據或許不完整，因為有些人可能不會穿越檢查哨，或單純沒有被計入。

海地正努力對應強大幫派掀起的暴力潮，自幫派分子今年2月底企圖推翻總理亨利（Ariel Henry）以來，情勢愈演愈烈。亨利上月宣布將下台，好讓臨時政府組建起來。

但臨時政府遲遲未組成，暴力、糧食短缺和藥物匱乏更讓這個貧窮的加勒比海國家雪上加霜。

國際移民組織表示，離開太子港的人當中，有58%前往海地南部，當地已接納超過11萬6000名流離失所的人，其中多數是在近月逃離首都圈。

國際移民組織在聲明中警告：「各省沒有足夠的基礎設施，收容社區也沒有足夠資源可處理這些從首都來的大規模流離失所人潮。」

海地正等著組成過渡管理委員會，為重新選舉和新政府鋪路。但各政黨之間的意見分歧造成一再延宕，委員會尚未正式成立。