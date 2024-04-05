獻金醜聞 日本自民黨處分被批寬大

知情人士透露自民黨4日召開獻金問題黨紀會議，首相岸田文雄可能規勸西村康稔和世耕弘成退黨，希望挽救上任以來跌出新低的支持度。（路透）

針對去年底爆出派閥議員涉及政治獻金違法，日本 執政自民黨4日召開黨紀會議，決定對39名涉及「回扣門」醜聞的黨內國會議員的祭出處分，希望挽救首相岸田文雄 上任以來跌出新低的支持度。但由於安倍派萩生田光一及僅近半記帳不當議員獲暫停黨職或警告的較輕懲罰，被批評過於寬大。

據日本廣播協會電視台報導，自民黨黨紀委員會4日決定，對前文部科學大臣鹽谷立、自民黨前參議院幹事長世耕弘成給予「勸告離黨」處分。對自民黨前政務調查會長下村博文、前經濟產業大臣西村康稔給予「停止黨員資格一年」處分；對自民黨前國會對策委員長高木毅給予「停止黨員資格半年」處分。對前內閣官房長官松野博一、前總務大臣武田良太、前政務調查會長萩生田光一等人給予「停止黨內職務一年」處分。

會後還宣布對2018年2022年間涉收受售賣政治集資宴會門劵所得回扣等而未適當記帳，涉款500萬日圓（約3.3萬美元）或以上國會議員的處分。據日本每日新聞，本次受到處分的39人中38人為現任國會議員，剩餘1人為前任國會議員。世耕弘成會後表示，已提交申請離開自民黨。

雖然黨內處分可削弱其他派閥對手，可是也可能引發更多內訌，讓岸田今年9月競選連任黨魁之路更加複雜。

執政黨爆出政治獻金醜聞重創岸田文雄支持度，根據日本新聞網（NNN）3月30日至31日民調 顯示，岸田文雄支持度下跌到22.8%，這是上任以來連續六個月新低。