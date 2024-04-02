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沒上船就離港？8遊客控遭船長拒絕受困非洲島嶼 事後認岸上觀光出問題趕不回

編譯周辰陽／即時報導
挪威郵輪旗下一艘郵輪的8名乘客宣稱，船長沒讓他們上船就離港，導致一行人被困在非洲的一個島嶼上，除了身無分文，還有人無法服用重要的藥物。（照片翻攝：X / NYPost）
挪威郵輪旗下一艘郵輪的8名乘客宣稱，船長沒讓他們上船就離港，導致一行人被困在非洲的一個島嶼上，除了身無分文，還有人無法服用重要的藥物。（照片翻攝：X / NYPost）

挪威郵輪（Norwegian Cruise）旗下一艘郵輪的8名乘客宣稱，船長沒讓他們上船就離港，導致一行人被困在非洲的一個島嶼上，除了身無分文，還有人無法服用重要的藥物。

紐約郵報1日報導，這8名乘客是6名美國人與2名澳洲人，包括一位孕婦、一位身障人士跟一名患有心臟病的長者。來自美國南卡萊納州的傑伊與吉兒．坎貝爾夫婦（Jay & Jill Campbell）告訴南卡州媒體WMBF，因為船長拒絕他們上船，導致8人滯留在非洲中部的聖多美島（São Tomé）。

不過，根據挪威郵輪發言人的說法，坎貝爾夫婦在內的遊客「自行或跟著私人團」留在島上，錯過了「全體上船時間」。發言人指出，「賓客有責任保證自己在公布的時間回船」，並指這個時間「透過船上的對講機、日常通信以及離船前夕張貼，進行了廣泛的宣達」。

坎貝爾夫婦承認，他們的島嶼之旅「出了問題」，導遊沒能及時帶他們回到郵輪。傑伊講述他們告訴導遊，「我們的時間變得非常短，他就說，『沒問題，我們不到一小時內就可以帶你們回來』」。旅行社後來聯繫了郵輪船長，告知他們會遲到。

當坎貝爾夫婦到達港口，郵輪仍然下錨，聖多美島的海岸防衛隊帶著他們上了一艘小艇開到郵輪，以便他們回到船上，但船長據稱拒絕讓他們登船。傑伊指出，「船長本來可以做出一個簡單的決定，讓其中一艘接駁船掉頭，接起我們，讓我們安全地走上船，然後繼續啟程」。他還說，郵輪隔天沒有要靠港口，只是要出海而已。

根據報導，坎貝爾夫婦等8人困在聖多美島上，身上沒有任何行李，包括錢、藥品跟必要的旅行證件。坎貝爾夫婦是唯一隨身帶著信用卡的人，不得不為大家支付超過5000美元的食物、衛生用品和飯店費用。

不過，挪威郵輪發言人在3月30日發布的更新說明指出，他們要對在下一個可用停靠港重新上船的任何必要旅行費用自行負責。

根據報導，坎貝爾夫婦等一行人本來打算前往西非的甘比亞，於3月31日在當地港口上船。他們後來花了15個小時，穿越6個國家，在復活節抵達了港口，卻發現郵輪因為低潮期而無法靠岸，現正前往郵輪預定2日停靠的塞內加爾港口。然而，從傑伊向媒體描述的情況來看，仍無法保證屆時能夠順利登船。

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