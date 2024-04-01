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INTERPOL改選秘書長 英候選人曾阻中俄濫用通緝令

中央社／倫敦1日專電

「國際刑警組織」將改選秘書長，代表英國角逐此職位、現任該組織警務執行長的卡瓦納說，他將「正直」處理地緣政治挑戰，並指出自己曾採取措施，防止「紅色通緝令」遭濫用。

中國、俄羅斯是最常被點名濫用國際刑警組織（INTERPOL）最高級別緝捕通報「紅色通緝令」（Red Notice，又稱紅色通報）的幾個國家。

按程序，INTERPOL在應成員國請求發布「紅色通緝令」前，須審核是否合乎規範，但受限於資訊完整度等因素，歷來不乏通緝令遭濫用的例子，包括用於緝捕異議人士。

卡瓦納（Stephen Kavanagh）近日接受英國「泰晤士報」（The Times）專訪表示，他已改革、強化「紅色通緝令」的核發程序以及相關追蹤示警系統，以防止專制政權濫用。

按規定，即便通緝令已發布，若INTERPOL事後發現不符規範的情況，仍可取消，但這有賴調查管控工作的有效運作，以及INTERPOL對個別國家的約束力。「紅色通緝令」通常效期5年，可延長。

INTERPOL預定11月在蘇格蘭格拉斯哥市（Glasgow）舉行一年一度的大會，並任命新秘書長。秘書長一任5年，可延任一次，新任秘書長選舉程序已於去年7月啟動，參選登記於今年1月底截止。

根據程序，INTERPOL執委會將檢核並面談最後出線的幾位候選人，最終推舉一位交由大會透過秘密表決（簡單多數決）任命。

INTERPOL官網顯示，與卡瓦納一同爭取執委會提名的有來自尚比亞、巴基斯坦和巴西的候選人。本屆執委會成員包括中國代表。

「泰晤士報」今天報導，英國政府曾對中國似乎有意推派人選角逐INTERPOL秘書長提高警戒。消息人士指出，下一任秘書長必須不畏在非洲以及其他中國積極擴張影響力、爭奪資源的地區執行調查工作。

卡瓦納說，他的實務經驗證明他重視來自非洲的聲音，包括來自那些「資源遭奪取的國家」。

卡瓦納2020年起擔任INTERPOL警務執行長（Executive Director for Police Services），相當於INTERPOL副首長。

他在英國和國際組織的執法經驗超過30年，曾領導多項大型行動，負責領域涵蓋網路犯罪、金融犯罪、反恐、組織犯罪、新型態犯罪等。他以「面向全球」的INTERPOL秘書長候選人自居。

他告訴「泰晤士報」，在犯罪活動越來越不受疆界限制的今天，INTERPOL更顯重要。

台灣爭取成為INTERPOL觀察員多年，並強調台灣的參與有助消除跨國打擊犯罪缺口。

INTERPOL不隸屬聯合國體系，但與聯合國密切合作。INTERPOL第92屆大會訂11月4日至7日在格拉斯哥舉行，期間將改選包含秘書長在內10個關鍵領導職。

通緝 聯合國 俄羅斯

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