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心臟病退位 這種病變成全球最大健康負擔

编譯中心／綜合15日電
美國「健康計量評估研究中心」新分析指出，影響神經系統的疾病已超越心血管阻塞等疾病，成為全球人口首要健康不佳原因。
美國「健康計量評估研究中心」新分析指出，影響神經系統的疾病已超越心血管阻塞等疾病，成為全球人口首要健康不佳原因。

美國「健康計量評估研究中心」（Institute for Health Metrics and Evaluation，IHME）15日發表的重大新分析指出，中風、偏頭痛和失智等會影響神經系統的疾病已超越心血管阻塞等疾病，成為全球人口首要健康不佳原因。

中央社引述法新社報導，這項分析發現，2021年全球有34億多人、即43%人口出現神經系統疾病症狀。報告的主要作者史坦麥茲（Jaimie Steinmetz）說，分析結果顯示，神經系統疾病現在是「全球整體疾病負擔的主因」。

史坦麥茲指出，過去30年來相關病例大增59%，主要由於全球人口迅速成長，同時也持續老化。

研究人員在204個國家和地區檢視從1990到2021年，37種神經系統疾病如何導致健康不佳、身心障礙和早死。

這些資料被用來估算每種疾病會造成多少年的健康壽命損失，即「失能調整生命年」（disability-adjusted life year，DALY）。

結果發現，2021年神經系統疾病在全球造成4億4300多萬年的健康壽命損失，比1990年多了18%。不過研究人員說，若依全球人口年齡發展和成長規模進行調整，這類疾病導致的失能調整生命年和死亡人數，實際上要再減少約1/3。

其中傷害最大的神經系統疾病是中風，造成的健康壽命損失合計達1億6000萬年，遠多於其他疾病。其次依序是新生兒腦病變、偏頭痛、阿茲海默症在內的失智症、糖尿病造成的神經病變、腦膜炎以及癲癇。

這37種神經系統疾病在2021年一共造成1100多萬人死亡。但根據美國的健康計量評估研究中心去年說法，2022年世界頭號健康殺手仍是心血管疾病，共奪走1980萬條人命。

中風 阿茲海默症 心血管疾病

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