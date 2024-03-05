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馬爾地夫與中國簽署軍援協定 重申印度限期撤軍

中央社／新德里5日專電
馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）。（歐新社）
馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）。（歐新社）

在馬爾地夫與中國簽署軍事合作協議之際，馬爾地夫總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）向民眾再次保證，所有印度軍事人員都將在5月10日以前離開馬爾地夫。

馬爾地夫國防部在社群平台X發文，宣布與中國簽署無償軍事援助協定，以促進雙方軍事關係，但未透露更多細節。

另一方面，馬爾地夫媒體Edition 5日報導，穆伊祖昨天在巡視芭環礁（Baa Atoll）時向當地居民表示，5月10日以後，馬爾地夫境內不會再有印度軍事人員，不管他們是穿制服還是穿便服。

穆伊祖立場親中、反印度，去年競選勝利後即宣布驅逐派駐在馬爾地夫的印度軍人。

他於2月5日發表首次國會致詞時就曾說，印度軍方將於3月10日前撤走第一批軍事人員，其餘2批將於5月10日之前離開。

馬爾地夫地處印度洋主要的航線位置，長年以來一直是印度與中國在區域角力的主要戰場。

印度媒體曾披露，有80多名印度軍事人員駐紮在馬爾地夫，協助馬爾地夫士兵使用及維護3個航空平台，分別是一架由印度提供的巡邏機，以及2架用於運載重症病患的直升機。

有媒體報導，印度方同意撤離軍事人員，但希望能安排平民繼續管理這3個航空平台；上週，一支印度平民小組已抵達馬爾地夫，接管其中一個航空平台。

穆伊祖在昨天的場合上說，5月10日之後，印度軍人不管是穿制服還是穿便服，都不會留在馬爾地夫。

至於印度軍人離開後的醫療直升機安排，馬爾地夫媒體近日曾報導，馬爾地夫上週已與斯里蘭卡達成協議，由斯里蘭卡來執行馬爾地夫重症病患的空中接送任務。

印度 斯里蘭卡 國防部

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