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普亭頭號政敵納瓦尼離世 死於北極圈「最嚴酷監獄」

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普亭頭號政敵納瓦尼離世 死於北極圈「最嚴酷監獄」

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯獄政部門表示，反對派政治人物納瓦尼已經過世，死因正在確定之中。資料照片。（路透）
俄羅斯獄政部門表示，反對派政治人物納瓦尼已經過世，死因正在確定之中。資料照片。（路透）

俄羅斯獄政部門表示，直言不諱批評普亭總統的反對派政治人物納瓦尼（Alexei Navalny）已於16日過世。

天空新聞與俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯聯邦監獄管理局（FSIN）發布聲明指出，納瓦尼當天在獄中散步後感覺不舒服，幾乎立刻失去意識。雖然醫務人員立刻趕到現場，並且叫來了急救隊跟實施所有必要的復甦措施，但並未取得正面結果，「緊急醫護人員證實了受刑人死亡」

納瓦尼是俄羅斯過去十年間最重要的反對派領導人，也被視為普亭總統最激烈的批評者，正因為各界普遍認為出於政治動機的各項罪名服刑19年，於2023年底轉至北極圈一處堪稱最嚴酷監獄之一的刑事殖民地。

BBC轉述的塔斯社報導指出，亞馬爾-涅涅茲自治區第三勞教所獄政部門正在確定納瓦尼的死因。

中央社／莫斯科16日綜合外電報導

俄羅斯媒體今天引述獄政當局的說法報導，現年47歲的俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）已在北極圈流放地的監獄中逝世。

納瓦尼是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的主要政治對手，2018年時被禁止競選總統，理由是他過去曾被控犯下詐欺罪。納瓦尼盟友則稱相關指控是出於政治動機。

納瓦尼為俄國最著名的反對派領袖，他對於普亭掌權20多年來的合法正當性構成最嚴重威脅之一，不僅籌劃反政府的街頭示威，並運用自己的部落格和社群媒體揭露克里姆林宮和俄國企業涉及貪腐的情況。

納瓦尼先前在俄國西伯利亞（Siberia）中毒後，於2020年8月飛往德國接受治療。西方專家推斷納瓦尼中的毒是軍用級神經毒劑諾維喬克（Novichok），但俄國當局否認與此事件有任何關聯。

納瓦尼2021年自願返回俄羅斯的決定獲得全球欽佩，但他一抵達俄國隨即被捕，因欺詐和其他罪名被處刑期11年半。納瓦尼稱那些指控完全不實。

納瓦尼領導的政治運動已遭取締並被宣布為「極端主義」，他去年8月在最高安全級別的流放地又被加處了19年徒刑。

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