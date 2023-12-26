「普亭宿敵」流放北極圈：關押的「極地狼」監獄是什麼地方？

俄羅斯反對派領袖人物納瓦尼12月25日才終於確認他的下落——納瓦尼被悄悄地移轉至北極圈的IK-3監獄。圖為2023年5月24日，被關押的納瓦尼進行遠端視訊的審訊。（路透）

「消失許久的普亭政敵，被流放到了北極圈的勞改營...」俄羅斯 反對派領袖人物納瓦尼 （Alexey Navalny），原本已被普亭關押在監獄 中，但日前忽然與外界失聯近20天，直到12月25日才終於確認他的下落——納瓦尼被悄悄地移轉至俄羅斯西北部、位於北極圈的IK-3聯邦監獄，別號「極地狼」，是蘇聯時期遺留的勞改營。普亭（Vladimir Putin）為什麼要選在這個時間點，大費周章地將納瓦尼移送過去？將納瓦尼孤立的極地狼監獄，又是什麼樣的地方？

俄羅斯在今年12月時正式確定下次總統選舉日期為 2024年3月17日，現任總統普亭也宣布參選，他的連任幾乎毫無懸念。普亭過往最令其頭痛的政敵、反對派領袖人物納瓦尼，儘管已被關押當中，但為了孤立納瓦尼以防引起事端，克里姆林宮當局將他祕密移監。

俄國獨立媒體Ｍeduza報導，納瓦尼原先關押在距離莫斯科100多公里的6號矯正監獄（Correctional Colony Number 6），但在大選消息公布的時間點前後，納瓦尼連續錯過兩次視訊開庭，律師從12月6日以來就聯絡不上他，克里姆林宮發言人更表示「不知道其下落」，一度令外界十分擔憂他的安危。

圖為2023年12月16日，在德國柏林聲援納瓦尼的行動。（路透）

直到12月25日，納瓦尼的秘書亞蜜緒（Kira Yarmysh）才在推特表示「找到他了」。她透露納瓦尼現在被移轉至俄羅斯極北之地的IK-3 聯邦監獄（IK-3 Penal Colony），也是素有「極地狼」（Polar Wolf）之稱的聯邦監獄。納瓦尼的律師澤達諾夫（Ivan Zhdanov）形容那裡是俄羅斯「最北邊且最遙遠」的監獄之一。不過澤達諾夫已經成功前往探視，認為納瓦尼目前看來「狀況良好」。

「極地狼」監獄在哪裡？

總部位於荷蘭的莫斯科時報報導，IK-3 聯邦監獄（IK-3 Penal Colony）位於俄羅斯亞馬爾–涅涅茨自治區（Yamalo-Nenets Autonomous Okrug）的哈爾普鎮（Kharp），位在莫斯科西北方約2000公里處。哈爾普鎮的居民僅約5000人，當地地處北緯66.8度，已屬於北極圈範圍，12月均溫約-9℃至-15℃，最低溫可低到-22℃至-30℃。

地理位置極為嚴酷之外，IK-3監獄本身更是惡名昭彰的重刑犯關押之地，最多可關押1085人。IK-3監獄創建於1961年，前身是蘇聯時期的勞動改造營（也就是惡名昭彰的古拉格Gulag），早期被流放到此地的犯人不僅被剝奪自由，還要在採石場等處從事重勞動工作。

現年47歲的納瓦尼，是俄羅斯反對普亭最為強烈的異議人士，曾發起針對政府高層與國營事業的反貪腐調查，更曾多次號召「反普亭抗爭」。圖為2021年2月3日，等候審訊的納瓦尼，向到場拍攝的媒體和與會者比出愛心手勢。（路透）

在1960至70年代，IK-3監獄逐步擴建，包括食堂、囚犯宿舍、鍋爐房、醫務室、洗衣房等逐漸落成，1967年第一批重刑累犯被送到此地關押；到了蘇聯末代領導人戈巴契夫上台推行改革的1985年，IK-3監獄的囚犯開始以最低工資為製造業服務。蘇聯解體之後，IK-3監獄歸屬俄羅斯聯邦政府管轄，俄羅斯政府在1998年開始進行刑罰制度改革，IK-3監獄管轄權從內政部移交司法部，隔年又交亞馬爾–涅涅茨自治區政府刑罰執行部直接管轄。

同在哈爾普鎮的除了IK-3監獄「極地狼」之外，還有一個專門關押終身犯與連續殺人犯的IK-18監獄，被稱為「極地鴞」（Polar Owl）。

獨立記者尼基廷斯基（Leonid Nikitinsky）曾在2006年造訪IK-3監獄，他表示該監獄「向來是用來關押危險的累犯」。人權律師卡里亞平（Igor Kalyapin）也指出：「納瓦尼被送到那麼遠的地方，應是（俄羅斯當局）為了確保他受到最大程度的孤立。」

根據報導，哈爾普鎮背靠極圈烏拉山（Polar Urals），另一面則是綿延數百公里的苔原凍土，曾去過當地的人都認為「幾乎不可能從那裡脫逃。」

「納瓦尼被送到那麼遠的地方，應是（俄羅斯當局）為了確保他受到最大程度的孤立。」圖為2023年12月25日，普亭參加歐亞最高經濟委員會。（路透）

除此之外，囚犯在此還可能受到極大身心折磨。不少犯人都曾在法庭上或受訪時反應，他們被關押在IK-3監獄時，獄方只發了一雙冬靴和磨損嚴重的舊囚衣，缺乏絕大部分的生活必需品。而在囚衣破損之後，獄方還可能拒絕提供替換衣物。2022年也有一名犯人謝辛（Sergei Sheikhin）控訴自己被關在一個見不到自然光、還沒有熱水可用的牢房。當地檢查機關去年也至少回報了兩次IK-3監獄的惡劣狀況，包含違反勞動法、違反消防法規和衛生規範等等。

同樣曾被關在此處的囚犯胡立立德茲（Mikho Khulilidze）則透露，獄方可能對犯人施以暴力折磨。「當犯人進入監獄，他們會被帶去浴室，當他把衣服脫下來準備洗澡，水會被關掉，帶著面罩的人會衝進來開始打人。」

胡立立德茲說，當時圍毆他的約有15人，包含囚犯和獄卒在內，一群人揍他揍了大約1.5小時。「他們把我打趴在地，用棍棒跟拳頭打我的身體、頭、臉、肋骨。」他表示，被暴打一頓之後，獄方沒有提供任何醫療協助。

現年47歲的納瓦尼，是俄羅斯反對普亭最為強烈的異議人士，曾發起針對政府高層與國營事業的反貪腐調查，更曾多次號召「反普亭抗爭」，是俄國極少數有能力動員全國與年輕世代的自由派人物。他先前已因詐欺等指控而遭判處總計11年半有期徒刑。今年8月初，俄羅斯當局又追加控告納瓦尼煽動和資助極端主義活動等罪名，另外判處他19年有期徒刑。