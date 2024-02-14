愛沙尼亞總理被控破壞歷史情感 遭俄打入通緝名單

俄羅指控愛沙尼亞總理卡拉斯「破壞歷史情感」，打入通緝名單。（歐新社）

根據俄羅斯 內政部資料庫，俄國警方已將愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）、國務卿彼得柯普（Taimar Peterkop），以及立陶宛 文化部長凱瑞斯打入通緝 名單。

中央社引述路透報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，愛沙尼亞總理卡拉斯因為「破壞歷史情感」而遭通緝。

俄羅斯國營塔斯社（TASS）報導，這些波羅的海國家官員遭控「破壞蘇聯士兵紀念碑」。

據報導，除卡拉斯外，愛沙尼亞國務卿彼得柯普和立陶宛文化部長凱瑞斯（Simonas Kairys）也被列入通緝名單。

俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示：「這只是開始而已…把全球從納粹和法西斯主義解放出來的記憶遭到破壞，必須追究這樣的罪行。」

這3名政治人物只會在穿越俄羅斯邊界時面臨遭逮捕風險。除此之外，俄國宣布通緝他們並不會造成實質影響。

這些波羅的海國家過去都是蘇聯加盟國，且已宣布計畫移除蘇聯時期的紀念碑。2022年，卡拉斯宣布將移除200至400座這類紀念碑。

此外，愛沙尼亞稱俄羅斯在準備與西方進行軍事對抗，該國情報部門負責人表示，這一評估是基於俄羅斯計畫將俄羅斯與北約成員國芬蘭及波羅的海國家愛沙尼亞、立陶宛和拉脫維亞邊境駐紮的部隊數量增加一倍而作出。

該負責人表示，「俄羅斯選擇了一條長期對抗的道路。克里姆林宮可能預計在未來十年左右可能與北約發生衝突」。但他表示，俄羅斯在短期內「極不可能」發動軍事襲擊，部分原因是俄羅斯必須在烏克蘭留有軍隊作戰。而且如果俄羅斯在歐洲的軍力建設與俄羅斯國家實力相匹配，這種可能性仍然不大。

他呼籲歐洲做好重新武裝的準備，「如果我們沒有做好準備，俄羅斯發動軍事襲擊的可能性將比各國沒有任何準備的情況高得多」。