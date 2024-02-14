我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長

長島國會特殊選舉 民主黨蘇奧齊宣布勝選

愛沙尼亞總理被控破壞歷史情感 遭俄打入通緝名單

編譯中心／綜合13日電
俄羅指控愛沙尼亞總理卡拉斯「破壞歷史情感」，打入通緝名單。（歐新社）
俄羅指控愛沙尼亞總理卡拉斯「破壞歷史情感」，打入通緝名單。（歐新社）

根據俄羅斯內政部資料庫，俄國警方已將愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）、國務卿彼得柯普（Taimar Peterkop），以及立陶宛文化部長凱瑞斯打入通緝名單。

中央社引述路透報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，愛沙尼亞總理卡拉斯因為「破壞歷史情感」而遭通緝。

俄羅斯國營塔斯社（TASS）報導，這些波羅的海國家官員遭控「破壞蘇聯士兵紀念碑」。

據報導，除卡拉斯外，愛沙尼亞國務卿彼得柯普和立陶宛文化部長凱瑞斯（Simonas Kairys）也被列入通緝名單。

俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）表示：「這只是開始而已…把全球從納粹和法西斯主義解放出來的記憶遭到破壞，必須追究這樣的罪行。」

這3名政治人物只會在穿越俄羅斯邊界時面臨遭逮捕風險。除此之外，俄國宣布通緝他們並不會造成實質影響。

這些波羅的海國家過去都是蘇聯加盟國，且已宣布計畫移除蘇聯時期的紀念碑。2022年，卡拉斯宣布將移除200至400座這類紀念碑。

此外，愛沙尼亞稱俄羅斯在準備與西方進行軍事對抗，該國情報部門負責人表示，這一評估是基於俄羅斯計畫將俄羅斯與北約成員國芬蘭及波羅的海國家愛沙尼亞、立陶宛和拉脫維亞邊境駐紮的部隊數量增加一倍而作出。

該負責人表示，「俄羅斯選擇了一條長期對抗的道路。克里姆林宮可能預計在未來十年左右可能與北約發生衝突」。但他表示，俄羅斯在短期內「極不可能」發動軍事襲擊，部分原因是俄羅斯必須在烏克蘭留有軍隊作戰。而且如果俄羅斯在歐洲的軍力建設與俄羅斯國家實力相匹配，這種可能性仍然不大。

他呼籲歐洲做好重新武裝的準備，「如果我們沒有做好準備，俄羅斯發動軍事襲擊的可能性將比各國沒有任何準備的情況高得多」。

俄羅斯 通緝 立陶宛

上一則

沒進過牢房… 泰前總理塔信18日正式假釋出獄

下一則

印尼14日大選 攸關對中政策投票…現任防長與總統之子領先

延伸閱讀

俄控愛沙尼亞總理「破壞歷史情感」 打入通緝名單

俄控愛沙尼亞總理「破壞歷史情感」 打入通緝名單
遭懷疑是中國間諜 台賽鴿被印度「拘留」8個月

遭懷疑是中國間諜 台賽鴿被印度「拘留」8個月
法拉盛華商會 42周年籌募餐會

法拉盛華商會 42周年籌募餐會
法拉盛華商會26日舉辦籌募餐會 感謝美國夢機會

法拉盛華商會26日舉辦籌募餐會 感謝美國夢機會

熱門新聞

科學家近期對1963年從西班牙出土的古代寶物進行分析顯示，部分文物含有可追溯至3000年前的「外星金屬物質」。（取材自比列納博物館Villena Museum）

驚人發現 西班牙出土3000年前寶物 科學家檢出1物質：來自外太空

2024-02-10 04:05
英國王后卡蜜拉透露，國王查理三世接受癌症治療後「狀況不錯」。（美聯社）

英王查理罹癌開始接受治療 王后卡蜜拉親曝病況

2024-02-08 21:57
漢莎航空一架從泰國飛往德國的航班上，一名乘客突然口鼻直冒鮮血暴斃身亡。（美聯社）

男子飛行途中口鼻突噴血暴斃 空服員急把「屍體拖進廚房」等降落

2024-02-10 04:09
英國國王查理三世。（美聯社）

不是前列腺癌…英相蘇納克：查理三世是癌症早期

2024-02-06 07:52
珍恩分享2012的照片，發現當時丈夫就曾和她同框拍照。（取自IG @soimjenn）

女子翻12年前舊照驚見「老公同框」 網友：命中注定

2024-02-07 18:46
英國鋼琴家卡瓦納7日接受中央社專訪，並在「鋼琴門」事件的倫敦聖潘克拉斯車站鋼琴上，為台灣即興演奏一曲。中央社

英鋼琴家再嗆中國 引自由靈魂為台灣即興演奏

2024-02-07 09:48

超人氣

更多 >
2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元

2原因 銀行帳戶存錢不應超過25萬元
全球最長壽家庭 每天吃相同午餐

全球最長壽家庭 每天吃相同午餐
殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處

殺蟲、通馬桶…5個洗碗精意外用處
紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕

紐約布碌崙華男電話詐騙康州老人錢財 登門取錢被捕
全球最大郵輪啟航 你不知道的4件事

全球最大郵輪啟航 你不知道的4件事