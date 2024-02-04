東京大雪將衝擊交通 日本政府籲避免非必要外出

日本包括東京在內的關東地方明天可能下大雪，全日空已決定取消30個航班，JR東日本也說首都圈電車不排除嚴重誤點或停駛。日本政府呼籲民眾避免非必要及非緊急的外出行程。圖為行人在日本東京銀座區行走。（歐新社）

日本 包括東京在內的關東地方明天可能下大雪，全日空已決定取消30個航班，JR東日本也說首都圈電車不排除嚴重誤點或停駛。日本政府呼籲民眾避免非必要及非緊急的外出行程。

日本放送協會（NHK）、共同社及日本電視台（Nippon TV）報導，日本氣象廳預測關東甲信地方山區從明天中午過後到2月6日上午將降大雪，連包括東京市區的平地也可能積雪。若屆時氣溫低於預測的話，甚至連平地也不排除出現「警報級大雪」，呼籲民眾留意接下來發布的最新降雪資訊。

JR東日本公司表示，從明天白天一直到6日中午過後，包括中央線等首都圈（包括東京都、埼玉縣、千葉縣及神奈川縣）各路線電車，都有可能發生嚴重誤點甚至停駛的情況。

全日空（ANA）今天下午3時45分宣布，決定取消5日下午羽田機場飛往大阪伊丹機場、福岡機場飛往羽田機場等羽田機場起降的30個航班，預計約3900人受影響。

為因應大雪可能帶來的災情，日本政府今天下午3時已在首相官邸危機管理中心成立情報聯絡室，負責蒐集相關資訊及警戒。

國土交通省與氣象廳也呼籲民眾避免非必要及非緊急的外出行程，如果不得已必須駕車外出，一定要徹底換裝冬季用輪胎。

國土交通省表示，2022年1月在東京市區觀測到10公分積雪時，首都高速道路（高速公路）就發生未換裝冬季用輪胎的車輛受困大雪，造成後方車輛大量回堵，當時最多花了約14小時才完全排除受困車輛。